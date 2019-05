Spillestedet Stars er et vigtigt aktiv for lokalomrdet, fortæller Stine Pilt Olsen (K), der går målrettet efter at blive ny kulturminister.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kulturen kan give os et fælles sprog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturen kan give os et fælles sprog

Vordingborg - 21. maj 2019 kl. 15:01 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stine Pilt Olsen følte sig noget på dybt vand, da instruktør Michael Lindvad introducerede hende for holdet på Nørregade Teatret i Maribo. »Det her er Stine. Hun har aldrig før lavet teater, og hun har et speciale i strafferet«, lød introduktionen, da hun blev præsenteret som forestillingsleder for forestillingen Sunset Boulevard.

- Jeg skulle være kaptajnen på skibet, der sørgede for, at alle dele hang sammen, husker Stine Pilt Olsen, der egentlig bare havde søgt job som frivillig på teatret for at få noget at lave om aftenen, mens hun havde et sommerjob hos advokatfirmaet Drachmann.

- Men det endte med at gå rigtig godt, og jeg fik øjnene op for, at alle kompetencer betyder noget. Om man er den, der sælger programmer, eller den der tænder lyset, så betyder alle noget, forklarer hun.

Tjansen på teatret er en af de væsentligste årsager til, at kulturen nu er blevet den helt store mærkesag for den 38-årige konservative politiker. Derfor står der også på mange af hendes valgplakter »Stine Pilt Olsen - som kulturminister«.

- Kulturen er det, der kan give os et fælles sprog. Den kan skabe debat, den kan få folk til at mødes, og den kan løfte områder. Bare se Vordingborg. Hvad er det, der får folk til at tage til Vordingborg? Borgcentret og Stars, forklarer hun.

Trods en barndom i et klassisk klaverhjem og en far, der er ivrig amatørskuespiller, har Stine Pilt Olsen aldrig selv være lokket af de skrå brædder. Kun en enkelt gang har hun stået på scenen, og det var for nyligt ved en særfremvisning af Lykke og fremgang for kulturminister Mette Bock (LA), hvor en deltager havde meldt sig syg. Som direktør for projektet måtte Stine Pilt Olsen træde til i sidste øjeblik.

Projektet Lykke og fremgang har over flere år indsamlet beretninger fra Lolland Falster og omsat dem til et teaterstykke - en krønike om livet på Lolland Falster gennem 70 år. Med Stine Pilt Olsen i spidsen har projektet udviklet sig fra at være et rent kulturprojekt til et decideret udviklingsprojekt med målet om at løfte Lolland-Falster og vise en anden side af ø-livet, end den normale gamle traver om udkantsdanmark.

Af samme grund fylder lokalområdet også meget for Stine Pilt Olsen som opstillet spidskandidat både i Guldborgsund og Vordingborg.

Hun har været medlem af det Konservative Folkeparti siden gymnasietiden, men det er først indenfor de senere år, at interessen for selv at stille op blev tændt.

- Jeg har ikke altid været lige meget på bølgelængde med de ting, der er foregået i partiet. På et tidspunkt mødtes jeg med Brian Mikkelsen for at tage en diskussion om det, og han endte med at sige, at jeg burde stille op, for partiet kunne godt bruge en som mig med så meget energi og drive, husker Stine Pilt Olsen.

På det tidspunkt var kommunalvalget det nærmeste valg, men hun fastslog hurtigt, at det ikke var der, at de politiske drømme lå.

- Jeg har boet mange år i København, men jeg opfatter mig ikke som københavner. Det er Sydsjælland og Lolland-Falster, jeg er rundet af, og hvis jeg skulle ind i politik, så skulle det være et sted, hvor jeg kunne give det område en stemme, forklarer hun.

- Sydsjælland og Lolland-Falster er jo et fantastisk område. Initiativrige mennesker, et rigt kulturliv og en fantastisk placering. Der er jo ikke det, man ikke kan her, hvis man bestemmer sig for det. Man har jo alt, på nær måske døgnåbent, men hvem har også brug for det, griner hun.

- Vi er nødt til at få en anerkendelse af, at by og land har brug for hinanden. Hver egn har sin identitet og sit værd, og det skal vi have fremhævet, forklarer den konservative politiker, der blandt andet gerne vil have flyttet uddannelser ud i landet.

Med en pæn fremgang i den seneste meningsmåling ser Stine Pilt Olsen positivt på de konservatives chancer ved det kommende valg. Trods de senere års modgang for partiet, er hun sikker på sit valg af parti.

- Det er vigtigt med et parti, der har fokus på dannelse og ordentlighed, og som går ind for et samfund, hvor vi tager os af hinanden og tør rumme forskellighed, forklarer hun.