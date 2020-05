Silje Brenna forventer, at Hotel Frederiksminde i Præstø først genåbner, når hotel og restaurant kan åbne samtidig. Foto: J.C. Borre Larsen

Kro genåbner men Michelin-restaurant må vente

Vordingborg - 13. maj 2020 kl. 14:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hotel Frederiksminde i Præstø lukkede ned sammen med resten af landet i midten af marts.

Nu lempes der på reglerne, så caféer og restauranter igen kan åbne. Men hvornår hotellet og Michelin-restauranten følger trop, er endnu usikkert.

- Jeg vil tro, at vi venter, til vi også kan åbne hotellet. Mange af vores restaurationsgæster kommer rejsende for også at overnatte, forklarer Silje Brenna, direktør for Hotel Frederiksminde.

- Vi er i gang med at klargøre og tænke over, hvordan vi kan gøre, men vi venter stadig på at få de endelige retningslinjer i forhold til at genåbne hotellet.

Hotel Frederiksminde er en del af en familie, der også tæller Hotel Baltic og Rønnede Kro. Sidstnævnte genåbner onsdag 20. maj klokken 12.

- Det glæder vi os helt vildt til. Vi har meldt det ud, før vi kender de faktiske retningslinjer, men nu prøver vi ud fra, hvad vi har set i andre brancher, siger Silje Brenna.

Genåbningen af Rønnede Kro kommer til at ske med alle de foranstaltninger, der skal til for fortsat at kunne passe på gæster og ansatte.