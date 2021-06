Se billedserie Jørn Rasmussen blev dømt for injurier i Østre Landsret og må til lommerne. Fotoet er fra hans dom ved Retten i Nykøbing FalsterFoto: Claus Vilhelmsen

Kritiserede sin forsvarer - dømt for injurier i landsretten

Vordingborg - 25. juni 2021 kl. 18:15 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Det er ikke straffrit at sige, hvad man mener om sin forsvarer.

Det har Jørn Rasmussen (NB) måtte sande, efter at han nu to gange er blevet dømt for injurier mod advokat Bjarne Corvinius Klintbøl.

I byretten blev Jørn Rasmussen dømt for ærekrænkelse efter straffelovens § 267, stk. 1, og det koster ham seks dagbøder af 500 kroner. De penge tilfalder staten.

Bjarne Klintbøl fik 15.000 kroner for tort. Advokaten mener nemlig, at Jørn Rasmussen har skadet hans omdømme og forretning, og han havde krævet 49.999 kroner i erstatning. Dommeren mente dog, at 15.000 kroner står mere i proportion til det skete.

Da Bjarne Klintbøl har vundet sagen, skal Jørn Rasmussen betale sagsomkostninger til ham. Bjarne Klintbøl har valgt at føre sin sag selv, og derfor har han ikke haft udgifter til advokatbistand. Men der har været holdt et kort telefonisk møde og en hovedforhandling, og det takserede dommeren til 4.000 kr. Herudover er der en retsafgift på 500 kroner.

Alt i alt skal Jørn Rasmussen af med 22.500 kr. fra sagen i byretten.

Rasmussen appellerede sagen, og 18. juni kom sagen op i landsretten, hvor det ikke er en juridisk dommer flankeret af to lægdommere, der afgør, men derimod tre landsdommere. Torsdag faldt så dommen.

Ekstra regning

Det endte med en stadfæstelse, så byrettens dom står ved magt. Men der kommer også en ekstra regning oveni, for landsretten har vurderet, at Bjarne Klintbøl skal have 5.000 kr. som kompensation for den tid, han har brugt på sagen i landsretten. Det koster Rasmussen 5.000 kr.

Dermed kommer de samlede omkostninger op på 27.500 kr. Da Rasmussen har fået en afdragsordning og betaler 500 kr. om måneden, regner han med, at de 5.000 kr. bare ryger oveni det tidligere beløb.

Rasmussen havde håbet, at han kunne blive gjort straffri efter § 269, hvori der står, at »en ærekrænkelse er straffri, hvis den fremkom i en sammenhæng, hvor der var rimelig anledning til den.

Bjarne Corvinius Klintbøl fik dømt sin tidligere

klient for injurier. Privatfoto



Stk. 2. Ved vurderingen efter stk. 1 skal der bl.a. tages hensyn til, om sandheden af en beskyldning bevises, eller om der var et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for ærekrænkelsen, og om fremsættelsen eller udbredelsen heraf skete i god tro og til varetagelse af en anerkendelsesværdig interesse«.

Det tog landsretten stilling til, men som der står i dommen: »han skal idømmes en straf som bestemt af byretten, idet udtalelserne ikke kan anses for straffri efter straffelovens § 269«.

Rasmussens udtalelser

Sagens substans er, at Jørn Rasmussen ikke mente, at hans advokat havde forsøgt at få ham frikendt efter miljøbeskyttelsesloven. Lige præcis det havde Jørn Rasmussen ellers gjort meget ud af at forklare advokaten i løbet af fire møder og flere telefonsamtaler.

Klintbøl er lodret uenig, og byretten og nu også Østre Landsret gav ham da også ret i, at han havde påstået frifindelse i sagen, og kunne det ikke lade sig gøre, så en mindre bøde.

Herudover har Jørn Rasmussen fremkommet med lidet flatterende udtalelser om Bjarne Klintbøl, som advokaten mente havde skadet hans virksomhed.

Selvmøder

- Jeg er rystet. Jeg havde bestemt ikke regnet med at blive dømt for at sige sandheden. Jeg har bare sagt, hvordan jeg har oplevet sagen, siger Jørn Rasmussen som en reaktion på dommen for injurier i landsretten.

- Havde jeg bare været selvmøder i stedet for at hyre den advokat. Det var jo bare en bøde på 5.000 kr., tilføjer han og siger så, hvad han efterhånden har gjort til sit valgsprog:

- Kun en tåbe frygter ikke de danske domstole«.

Bjarne Klintbøl er ikke overraskende tilfreds med dommen. Han fik 5.000 kr. oveni de 15.000 kr. fra byretten.

- Men det er jo heller ikke gratis at køre til København, siger han så til sn.dk.

Han forsøgte at få 49.999 kr. og siger da også efter dommen, at han gerne ville have haft meget mere.

Udover godtgørelsen for tort, skal Jørn Rasmussen stadig betale salæret, som lyder på 11.650 kr. plus renter og inkassogebyr i alt 13.450 kr.

- Der er løbet renter oveni, så det er snart på 20.000 kr. siger Jørn Rasmussen.