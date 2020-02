Efter en klage over fejl og mangler i en ny bevarende lokalplan har kommunen nu undskyldt over for to kritiske borgere. Foto: Lars Christensen

Kritikere af lokalplan får nu undskyldning

Vordingborg - 21. februar 2020 kl. 05:13 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fejl og mangler både i sagsfremstillingen og i selve lokalplanen. Den nye bevarende lokalplan for Boulevardkvarteret har mødt stor kritik fra flere sider. Særligt har entreprenør Tom Andersen fra TAGS Holding og arkitekt Christian Kirk Andersen fra Tegn Beregn Byg kritiseret planen.

Dels er de utilfredse med, at forvaltningen fjernede dele af deres høringssvar inden de blev sendt videre til politikerne, og dels mener de, at der er flere faktuelle fejl i lokalplanen, særligt i forhold til målene for ovenlysvinduer, der ikke passer med lovgivningen.

Sagen har nu ført til en officiel undskyldning fra kommunen. Her lægger man sig nemlig fladt ned og indrømmer, at en række billeder af træ og plastik-vinduer i en »gæt er vindue«-quiz blev taget ud af høringssvaret.

- Du har ret i, at den fremsendte quiz til høringssvaret mangler, hvilket er en fejl fra vores side, som vi gerne vil beklage. Den skulle selvfølgelig have været med, lyder svaret fra kommunen til Christian Kirk Andersen, der klagede over kommunens behandling.

Hos Vordingborg Kommune forklarer man, at billederne blev taget ud af den samlede pdf-fil for at spare papir, da man skulle printe høringssvarene til brug for gennemlæsning.

- Og så glemte vi efterfølgende at lægge det til igen, da vi lagde bilagene på dagsordenen. Vi har eftersendt det samlede dokument til kommunalbestyrelsen, så de er bekendt med det fulde indhold, forklarer man hos forvaltningen, hvor man dog stadig ikke har tænkt sig at tilføje plastikvinduerne til lokalplanen, da man holder fast ved, at plastikvinduerne er et fremmed materiale, der ikke bevarer eller løfter kvaliteten af området.

I forhold til de nye strikse regler for etablering af ovenlysvinduer, så mener både Tom Andersen og Christian Kirk Andersen, at kravene i den nye lokalplan slet ikke passer sammen med lovgivningen på området, og at det er umuligt at finde lovlige ovenlysvinduer, der kan opfylde kravene.

Nu erkender kommunen, at det kan blive nødvendigt at dispensere fra de nye krav eller tænke i helt andre baner.

»Der kan være tilfælde, hvor det giver et problem at opfylde krav til redningsåbning afhængigt af vinduestype og producent med videre, hvor man eventuelt kan løse brandkrav ved en planløsning eller alternativt isætte en kvist i stedet«, lyder det blandt andet i svaret fra kommunen.

»Under alle omstændigheder, vil brand altid gå forud for en lokalplan, hvorved man såfremt der ikke er andre muligheder vil kunne dispensere«, tilføjes det.

Tom Andersen og Christian Kirk Andersen giver ikke meget for svaret fra kommunen.

- Men det er nok det nærmeste der kommer en indrømmelse af, at vi har ret med hensyn til kravet omkring redningsåbninger, fortæller Tom Andersen.

Han frygter, at reglerne for ovenlysvinduerne vil være noget bøvl at forvalte efter - til gene for både kommunen og borgerne.