Kritik efter silo-ulykke: Kommunen var tavs for længe

Et stjerneeksempel på dårlig kommunikation. Sådan lød kritikken lørdag eftermiddag i et opslag på facebook fra folketingskandikat (R) Kathrine Olldag fra Præstø. Hun efterlyste en »alle er i god behold« og »hvad gør vi nu«-melding i minutterne efter Silo-ulykken. Først søndag klokken 10 gav kommunen lyd fra sig.

- Facebook er en måde at nå ud til mange brugere, og man kunne altid have gjort det bedre. Vi tager kritikken til efterretning, men vi skulle selv have et overblik. Derfor har de to ting har ingen forbindelse, siger borgmester Mikael Smed (S).