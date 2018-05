Kritik af tilgængelighed og Flextrafik på møde om trafik

Se billedserie Panelet lytter interesseret, og en god dialog er i gang. Fra venstre er det Mikael Smed (S), Michael Larsen (R), Anders Andersen (S) og Susan Thydal (S).

Vordingborg - 31. maj 2018 kl. 16:41 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flextrafik stod for skud adskillige gange, da borgere og politikere diskuterede den kollektive trafik på et møde i Mønshallerne i Stege onsdag. Groteske historier stod nærmest i kø, skriver Sjællandske.

Mødet var arrangeret af Faglige Seniorer, og derfor var vigtigheden af, at ældre kan komme rundt uden for mange forhindringer også meget i fokus. Som sektorleder i Storstrøms Amt Knud Erik Rasmussen formulerede det over for Sjællandske:

- Politikerne vil gerne have, at ældre bliver i eget hjem. Så skal transporten også være i orden.

De fire mønske politikere i panelet var borgmester Mikael Smed (S), formand for Plan og Teknikudvalget Michael Larsen (R), formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Anders Andersen (S) og formand for Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv Susan Thydal (S).

En borger, der bor i Ulvshale glædede sig over, at der var et busstoppested næsten lige uden for huset, da han købte det.

- Sikke en service, tænkte jeg. Men den sidste flyttekasse var ikke pakket ud, før der kom en lastbil og fjernede det, sagde han.

Mikael Smed anerkendte problemet og konstaterede, at det var en udvikling, der har stået på i lang tid.

- Bussen til Nyord forsvandt, samtidig med, at turismen var på vej på. Det kan godt være, at der igen vil være basis for at lave en bus til Nyord, svarede Smed.

Flextrafik fik drøje hug. Som erstatning for buslinjer er det dyrt i længden for ældre, og samtidig er systemet ufleksibelt.

Der blev nævnt flere eksempler på Flextrafik-busser, der kørte med en passager lige efter hinanden. En borger fortalte om en tur på fire km til Stege med en bus, der kom helt fra Faxe. Efter turen skulle den returnere tom til samme sted.

En pensioneret buschauffør kunne ikke forstå, at chaufførerne ikke må hjælpe handicappede.

- Sådan var det ikke, da jeg kørte. Godt jeg ikke er chauffør mere, udtrykte han passioneret.

Mikael Smed bekræftede, at chaufførerne ikke må hjælpe, hvis der er mere end to trin.

- Det er vist noget med forsikringsforholdene, mente han.

Læs mere i Sjællandske fredag.