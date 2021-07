Kommunen har fået næsten lige dele ris og ros, efter man er begyndte at passe de grønne arealer under overskriften »Lad naturen råde«. Inde i byerne, som her i Rådhusparken, har man dog justeret planen, så græsset igen er blevet mere velplejet. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af højt græs: Nu justeres planen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af højt græs: Nu justeres planen

Vordingborg - 03. juli 2021 kl. 05:15 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

En ny plan for pasningen af kommunens grønne områder har fået en hård medfart i den seneste måneds tid. Højt græs og ukrudt ødelægger herlighedsværdien af områderne, der i stedet står vilde og uplejede tilbage.

Kommunen er blevet bombaderet med henvendelser fra utilfredse borgere, og derfor er planen også nu blevet justeret, understreger Lise Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune.

- Vi gør alt det bedste, vi kan, lige nu, for at nå rundt til alle de offentlige grønne arealer og tilpasse indsatsen ud fra, hvordan de enkelte arealer bruges af borgerne, forklarer afdelingschefen.

- Vi har valgt at intensivere klipningen på de bynære arealer. Det har vi gjort, fordi mange i byerne har udtrykt ønske om et mindre »vild med vilje udtryk« i selve byerne. Det lytter vi naturligvis til, forklarer afdelingschefen og tilføjer, at kommunen har modtaget næsten lige dele ris og ros, efter man er begyndte at drifte de grønne arealer efter paradigmet »Lad naturen råde«.

- Det er vi glade for, for det er nu engang dem, der bor ude i lokalområderne, der har den bedste forudsætning for at melde ind til os, hvordan lokale og gæster anvender arealerne, forklarer afdelingschefen.

Hun fortæller, at kommunen i løbet af den seneste måneds tid har modtaget mange henvendelser med ønsker og forslag til, hvordan græsset skal klippes, og hvilke farver der skal være i urteblandingerne.

- De henvendelserne er vi meget taknemmelige for. Det er ikke alle ønsker, vi kan imødekomme lige nu, men vi vil tage tilbagemeldingerne med i den politiske del-evaluering i 2022, forklarer Lise Thorsen.

Fra politisk side opfordrer Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan og Teknik, til at have tålmodighed med den nye driftsplan.

- Det er nyt for os, det er nyt for vores medarbejdere og det er nyt for borgerne. Vi er alle i en læringsproces i de her måneder, og det er hele tiden en balancegang, hvor og hvor meget vi skal slå, forklarer udvalgsformanden.

Han forstår godt, at nogen borgere er utilfredse med den måde, at de grønne områder har set ud i løbet af den seneste tid, men forholdene vil blive bedre, lover han.

- Vi prøver at ramme rigtig første gang, men vi må også erkende, at det meget våde forår gjorde, at græsset voksede i raket fart, og vi havde svært ved at følge med, forklarer formanden og understreger, at tanken ikke er, at den vilde natur skal ligne et vildnis. Langt græs skal med tiden erstattes af vilde blomster.

- Men natur tager også tid. Når man laver så store ændringer, så er tingene ikke 100 procent fra den ene dag til den anden, understreger formanden.

Borgere opfordres til at skrive til trafikogpark@vordingborg.dk, hvis de har holdninger til pasningen af de grønne områder. Man kan læse mere om driftsplanen på www.vordingborg.dk/voresarealer.