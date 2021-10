Kritik af forslag: Vi bliver et museum

Normalt forbinder man Nyord med fred og fordragelighed, men med forslaget til en ny bevarende lokalplan er byen nu delt i flere lejre. Arkivfoto: Sjællandske

Vordingborg - 01. oktober 2021 kl. 19:00 Af Lene C Egeberg Kontakt redaktionen

Bølgerne gik til tider højt, da Vordingborg Kommune onsdag i sidste uge havde indkaldt til borgermøde om den kommende bevarende lokalplan for Nyord By. Det skete blot få dage før, forvaltningen var klar med det endelige forslag, som så blev behandlet i udvalget for Plan og Teknik i denne uge. Derfra går det nu videre til kommunalbestyrelsen, inden det i slutningen af måneden er klar til at blive sendt ud i offentlig høring.

På borgermødet sidste uge gik en stor del af kritikken på den proces, der har været i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget - men nu, hvor det så rent faktisk er lagt frem, samler der sig også en kreds af kritikere mod selve indholdet.

Det er for restriktivt, snærende og begrænsende for lysten til at udvikle Nyord som et samfund, der både respekterer sine kulturhistoriske værdier og samtidig giver plads til, at man kan leve et moderne liv i byen, lyder det.

- Nyords særkende og charme som landsby er, at det er en levende landsby med en fastboende befolkning, som for en stor del har boet der i mange generationer, og som præger byen og lever og bor i den året rundt, i modsætning til feriebyer og turistbyer, som dør ud om vinteren. Et andet særkende for Nyord er, at den er et sammensurium af huse og gårde i forskellige størrelser, stilarter og stilperioder, som arkitektonisk og æstetisk stikker i alle mulige retninger, siger eksempelvis Jesper Brandt Andersen, der også på mødet i sidste uge var stærkt kritisk overfor Vordingborg Kommune og sagens forløb.

- Disse to helt væsentlige aspekter i Nyords særlige kulturarv viser kommunen ingen forståelse for i det fremlagte lokalplanforlag, som er vidtgående restriktivt, og som efter min forventning vil komme til at virke dræbende på landsbyens kulturarv og særkende, fortsætter han.

Kommunens forslag om eksempelvis at indføre standardiserede stilblade, lægge begrænsninger på valg af byggematerialer og indføre regler mod visse typer af byggeri ud mod vejen er at gå alt for vidt, mener han.

- Reglerne for kviste bliver så restriktive, at ingen vil have lyst til at opføre dem. Resultatet vil blive, at Nyords huse fortsat vil være dækket til med gamle sundhedsskadelige asbesttage og gamle skæmmende veluxvinduer, siger han som et eksempel.

82 af husene i Nyord By er bevaringsværdige i den såkaldte SAVE-kategori fra 1-4, hvor 1 er mest bevaringsværdigt. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har kommunen også revurderet disse klassifikationer med det resultat, at flere af husene er rykket længere op i den tunge ende af kategorierne.

Også denne manøvre er Jesper Brandt Andersen kritisk overfor:

- Mange huse bliver med lokalplanen flyttet fra bevaringskategori 4 til 3, hvilket indebærer, at man ikke må lave det mindste om på sit hus uden der skal søges tilladelse og dispensation. Man bliver tvunget ud i en dræbende bureaukratisk proces med høringsrunder med videre, men man kan ikke som ved en fredning få hverken tilskud eller fradrag, hvis man skulle være så heldig at opnå tilladelsen. Så hellere en fredning, siger han.

Optakten til udarbejdelsen af lokalplanforslaget har ført til stridigheder internt på Nyord, hvor det blandt andet endte med, at den tidligere formand for Foreningen Nyord trådte tilbage på grund af et dårligt samarbejdsklima i foreningens bestyrelse. Som udløber deraf sendte den resterende bestyrelse, hvor Jesper Brandt Andersen også var medlem, sit eget oplæg til en ny lokalplan afsted til Vordingborg Kommune. Dette oplæg lagde sig langt hen ad vejen op af den eksisterende lokalplan, som tager udgangspunkt i en byplanvedtægt fra 1973, og Jesper Brandt Andersen er stadig af den overbevisning, at det ikke er nødvendigt at gå så restriktivt til værks, som kommunen lægger op til.

- Vedtægten fra 1973 har faktisk en god balance mellem at bevare de kulturhistoriske værdier og åbne op for vedligeholdelse på en tidssvarende måde, siger han.

Man kan godt overlade det til Nyords egne husejere at være opmærksom på det miljø, de befinder sig i, mener Jesper Brandt Andersen:

- Historien har vist, at det ikke er nødvendigt med den slags restriktioner. Dem, der kommer til Nyord, er folk med en særlig æstetisk sans, ellers køber man ikke hus på Nyord. Der er ikke nogen, der kommer og laver en "Dallasbolig", og hvis det alligevel skulle ske, så kan man sagtens forhindre det med byplanvedtægten og det gældende boligreglement, siger han.

Jesper Brandt Andersen står ikke alene med sin kritik, og især Ole Sørensen bakker op om kritikken af de ændrede SAVE-værdier.

Det vil nemlig ifølge Ole Sørensen ramme 30 husstande i byen, som fremover vil blive ramt af nye, restriktive bestemmelser, hver gang de ønsker at ændre noget ved deres hus.

- De er rykket op i SAVE 1-3 og vil blive administreret efter kompetenceloven. Det vil sige, at de ikke har ret til at lave nogle som helst ændringer uden en dispensationsansøgning til kommunen, som der så skal være høring om. Det er en meget tung proces, man sætter i gang, siger han.

Ole Sørensen kritiserer også, at kommunen efter hans mening ikke har taget tilstrækkelig højde for Nyords status som turistmagnet. Det kommer blandt andet til udtryk i en bestemmelse om, at gavle ud mod vejen skal bestå af 20-50 procent vinduesparti.

- Der kommer altså 200.000-300.000 turister til Nyord om året, og for dem, der bor inde i husene, er det ikke så rart, at alle kan kigge ind til dem, siger Ole Sørensen.

Også Gunnar Kriegel, der ligeledes bor fast på øen, kritiserer planen.

- Bestemmelserne er meget restriktive.Blandt andet det med, hvilke materialer man må bruge til vægge og tagflader - det bryder jeg mig ikke om, siger han.

Han sætter spørgsmålstegn ved, hvem det er, kommunen vil tilgodese med planen:

- Er det turisterne? Det er væltet ind med turister i 2020 og 2021, det er gået helt over gevind, siger Gunnar Kriegel, der ligesom Jesper Brandt Andersen mener, at forslaget vil forvandle Nyord By til et frilandsmuseum.

Samme synspunkt har Per Hansen:

- Det skal ikke være det rene Klondike, men det her går for vidt. Hvis man kører striks efter det forslag, så er det næsten som et frilandsmuseum, hvor vi så skal gå rundt som kustoder.

Modsat de fire er der også flere på Nyord, der overvejende stiller sig positivt overfor kommunens lokalplanforslag, som de mener generelt er den rigtige vej frem for at bevare den lille landsbys helt specielle udtryk. Slaget om Nyord skal nu stå i de kommende måneders offentlige høringsfase, herunder med et borgermøde den 18. november.

- Jeg håber, det vil være muligt stadig at påvirke udfaldet, og at beslutningstagerne vil være lydhøre overfor kritikken, siger Per Hansen.

I Plan- og Teknikudvalget er formand Michael Larsen ikke umiddelbart enig i den kritik, de fire Nyordborgere fremsætter overfor det nye lokalplanforslag for Nyord By.

Han kalder planen for “den bedste mands bedste bud”, men understreger samtidig også, at man fra politisk side er klar til at høre alle argumenter for og imod forslaget, inden det bliver endeligt vedtaget.

– Det er en plan, vi har haft en del snak omkring, men som udgangspunkt så mener jeg, det er den rigtige plan. Hvis der så kommer noget, vi har overset eller glemt, eller hvis der er noget, der skal tages ud, så kigger vi på det. Der er jo også i denne høringsfase indlagt et borgermøde, og efter det samler vi så op, siger Michael Larsen.

Udvalgsformanden mener, at det fremlagte forslag ligger meget på linje med andre bevarende lokalplaner.

– De er jo mere restriktive, end hvis der var tale om et helt almindeligt parcelhuskvarter, siger han.

Dog afviser han ikke, at modstanderne kan have ret i dele af deres kritik - eksempelvis om det valgte tagmateriale - skifer, strå eller tegl - som kritikerne mener slet og ret er for tungt for visse huse.

– Jeg vil ikke afvise, at de kan have en pointe i det, men så er det jo netop i denne høringsfase, man skal komme med det, siger Michael Larsen.