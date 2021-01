Jens Beck-Lauritzen har som tidligere lokalrådsformand kæmpet i fire år for at få et egnshus i Medborgerhuset. Den drøm er formentlig endegyldigt brast.Foto: Michael Thønnings

Kritik: Politikere hilser allerede teaterfolk velkommen i kulturhus

I støttegruppen bag Kirkeskoven Egnshus accepterer man, at politikerne i Kultur, Idræt og Fritid (KIF) anbefaler, at Teaterhuset Vordingborg får brugsretten til Medborgerhuset i Vordingborg.

-Selvom jeg synes, at vores projekt om et egnshus er bedre, så er det fair nok, siger Jens Beck-Lauritzen fra styregruppen.

- Jeg blev meget overrasket over, at KIF-udvalget og borgmesteren i avisen (Sjællandske, red.) hurtigt var ude og byde teaterfolkene velkommen uden at have kontaktet os for at fortælle, hvem de indstiller, siger Jens Beck-Lauritzen.