Initiativtager Christian Pedersen, Anders Andersen, tidligere formand for Dansk Handicapråd Vordingborg og arkitekt Jesper Øager, der har tegnet badeanstalten. Fotoet er taget, da idéen blev offentliggjort. Foto: Claus Vilhelmsen

Kritik: Lokalplan om badeanstalt utidssvarende

Vordingborg - 29. november 2017 kl. 17:13 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokalplan, der muliggør en badeanstalt ud for Residens Møn og en board walk langs med Langelinie, møder kritik for at være kortsigtet, begrænsende og utidssvarende, skriver Sjællandske.

Planen har været i høring hos folket, og der er indkommet fire indsigelser/kommentarer. To af indsigelserne går på, at badeanstalten ikke ses i sammenhæng med udvikling af havnen i øvrigt

»Vi efterlyser et plangrundlag, der kan koordinere projektet med andre udviklingsønsker langs Stege Vandfront«, skriver Rigmor Nielsen, formand for Bygnings- og Landskabskultur Møn.

Foreningen er positiv over for badeanstalten, men »uden en helheds- og handleplan for hele havneområdet på begge sider af havneløbet vil udviklingen ske relativt ukoordineret efter salamimetoden«, skriver Rigmor Nielsen.

Herudover sætter foreningen spørgsmålstegn ved placeringen og foreslår stedet for enden af Skydevænget, hvor en badeanstalt oprindeligt lå.

Placeringen er også fremme i en anden indsigelse fremsat af Palle P. Truelsen. Han er tidligere stads- og havneingeniør i Nakskov, er vokset op i Stege og kommer her stadig, da hans datter og søster har sommerhus ved Ulfshale.

Vanddybden bliver kun en meter, og det er lige lidt nok, mener han.

- I stedet kunne man lægge anstalten længere ude i vandet, hvor der er dybere, siger Palle P. Truelsen, som husker, der var en børne- og voksenafdeling i den gamle badeanstalt, hvor han lærte at svømme som barn.

Han foreslår, at vil man ikke det, kunne man pumpe sand ind umiddelbart nord for lystbådehavnen. Det vil kun koste ca. en million kr., mener han.

I lokalplanen foreslås også en såkaldt board walk. Det er en slags strandpromenade langs med Langelinie, som kan bruges af gående.

Den er Palle P. Truelsen ikke vild med, for han påpeger, at den kan være begrænsende for udviklingen.

- Det må forventes, at der kommer mere trafik på Langelinie, og der kan blive brug for cykelstier på begge sider. Er en board walk først lavet, kan der ikke bygges ud, siger han.

Han peger også på et andet problem, nemlig den stigende vandstand. Han foreslår en gangsti på ydersiden af en cykelsti, og yderst mod vandet et dige på f.eks. to meter.

- En lokalplan bør være holdbar i mange år. Men en sådan plan, som jeg foreslår, skal selvfølgelig forhandles med Kystdirektoratet, fastslår han.

Anders Anderen (S), tidligere formand for Dansk Handicapforbund i Vordingborg har været med til at udvikle planerne for badeanstalten helt fra begyndelsen. Også han har indgivet en indsigelse.

Anders Andersen roser initiativtagerne for at tænke handicapvenlighed ind i projektet fra starten, men forstår ikke, at tankerne om dette kun nævnes i den ikke-retligt bindende del.

»Hele dette tankesæt hverken nævnes eller omsættes i ord i den bindende del af lokalplanen. Det er paradoksalt«, skriver Anders Andersen.

Det er ikke lykkedes Sjællandske gennem to dage at få en kommentar fra initiativtager til badeanstalt og board walk Christian Pedersen.