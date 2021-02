VisitSydsjælland-Møns direktør, Martin Bender, fotograferet på Slotstorvet i Vordingborg, byen, der efter hans mening mangler et ordentligt overnatningssted. Foto: Mille Holst

Kritik: Kommunens største by mangler et ordentligt hotel

Vordingborg - 13. februar 2021 kl. 05:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

I VisitSydsjælland-Møns nye turismestrategi handler det om at skabe en helhedsoplevelse for turisterne. Dertil hører ifølge direktør Martin Bender overnatningsmuligheder af moderne standard.

- Det er et stort handicap, at der er ikke overnatningsmuligheder af en vis kvalitet i Vordingborg by. Vi kan ikke være det bekendt, siger Martin Bender og påpeger, at omsætningstallene markant stiger, hvis turister overnatter i byen.

Vordingborg har Kong Valdemar på Slotstorvet. Men hotellet fremstår efter nogens mening i en træt udgave. Ellers må gæster tage til takke med Bed & Breakfast, campingplads og et vandrehjem i industrikvarteret.

Martin Benders kontante udmelding møder ingen modstand hos Susan Thydal (S), der er udvalgsformand for Turisme, Udvikling og Erhverv.

- Jeg er enig i, at den er helt gal i Vordingborg. Vi kan ikke vækste på turisme-området, hvis der ikke er nogle gode overnatningssteder til turisterne, siger hun.

Susan Thydal peger på, at det ikke er kommunens opgave at drive hotel, men at man er yderst villig til at se på rammerne for at bygge et hotel.

- Det vil være en gevinst for Vordingborg og omegn med et hotel, siger Susan Thydal.

Fra citymanager og formand for By Centrum Vordingborg Charlotte Stage lyder der et dybt suk, når snakken falder på overnatningsmuligheder i Vordingborg.

- Det står på min do to-liste, siger Charlotte Stage.

I Vordingborg har den lokale entreprenør Kiss Development i længere tid arbejdet på et bygge et hotel på Sydhavnen, hvor den bortsprængte silo stod.

Senest har politikerne givet grønt lys i lokalplanen, men der er tilsyneladende ingen investorer, som har bidt på krogen.

- Det er ikke investorer, der er problemet. Vi mangler én til at drifte hotellet. Coronakrisen har banket det hele tilbage til stenalderen, siger Dennis Sommer, direktør i Kiss Development.