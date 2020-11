Arbejdstegningen til julestjernen - eller jødestjernen - der skal stå ved fjorden i Præstø. Stjernen kommer til at måle syv meter fra spids til spids og bliver bygget i træ.Foto: Kirstine Fryd

Kritik: Julestjerne er en kæmpe jødestjerne

- For min skyld må de godt sætte stjernen op, men det vil være upassende. En julestjerne har typisk et ulige antal spidser. En jødestjerne har seks spidser og er kendt for alt muligt andet, lyder det fra læseren, der ikke ønsker sit navn og billede i avisen. Hans navn og adresse er redaktionen bekendt.