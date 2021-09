Kritik: - Fjern sten så vi kan bruge vandet

Se billedserie Ikke alle bryder sig om op- og nedstigning via en badebro, og så er det ikke nemt at få sin robod, sin kajak eller sit SUP-board i vandet, fortællerJens Christian Børsmose. Foto: Nina Lise

Vordingborg - 06. september 2021 kl. 18:39 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Tre storstilede udviklingsprojekter skal skabe liv ved havnene i kommunens tre købstæder. Men projekterne har lange udsigter, og på Nordhavnen er Jens Christian Børsmose fra Vordingborg Ro- og Kajakklub ved at miste tålmodigheden.

Han mener, at kommunen burde udnytte ventetiden og plukke nogle af de lavthængende frugter i stedet for at holde borgerne hen. Man kunne passende starte med at fjerne 60 meter sten, så plænen foran roklubben kunne blive et familievenligt område for vandaktiviteter.

- Folk tror, at Nordhavnen stopper ved Sejlklubben Snekken. Nordhavnen trænger til at blive bundet sammen. Jeg ved godt, at der er en større projektansøgning i gang, men ingen ved, hvornår udviklingsplanen bliver iværksat. Hvor længe skal borgerne vente på det ukendte, spørger Jens Christian Børsmose.

Han er kandidat for De Konservative ved KV21, men det er som vandsportsudøver, han nu tager bladet fra munden. Han har foreløbig kæmpet i halvandet år for sin sag.

- Min tålmodighed er ved at være brugt op. Jeg har boet her i 10 år, været aktiv bruger af området og set, hvordan andre bruger det. Jeg beder ikke om en flot sandstrand men bare om, at folk kan få lov at løbe ned over noget græs og ud i vandet, fortsætter han.

Simpelt projekt Jens Christian Børsmose ønsker, at man fjerner stenene og laver en skråning ud i vandet. Her kan børnefamilierne lade de yngste soppe, inriggere og SUP-surfere kan få deres robåde og SUP-boards i vandet, og open water-svømmerne kan få et sted, hvor de kan løbe ud i vandet, som sporten kræver.

Der er en fin badebro, men den tilhører ro- og kajakklubben. Folk må gerne benytte den, men de skal flytte sig for klubbens aktiviteter, som det også fremgår af skiltningen.

Jens Christian Børsmose har talt med børnehavefolk, skolelærere og vandsportsudøvere, der alle efterspørger et sted, hvor man kan få fødderne i vand uden at skulle ud på en badebro eller forcere en ujævn stenkant.

- Ifølge lokalplanen skal man fremme havnen og turismen. På kommunen siger de, at det skal i høring, men det er kommunens grund, så jeg forstår det ikke. Fjern de sten og læg noget på, så folk kan gå op og ned. Det er godt at kæmpe for helheden, men vi kan ikke blive ved med at vente. I mellemtiden kan vi lige så godt arbejde med de små elementer, siger Jens Christian Børsmose.

Selvmodsigende svar Han har været rundt om politikere og kommunens direktører, der umiddelbart var positive. Forbeholdene ligger hos forvaltningen. Han har fået at vide, at Museum Sydøstdanmark kan komme med indvendinger, og at forureningsgraden skal undersøges, fordi der er udledning af overfladevand, og fordi det er et kunstigt skabt område - muligvis af forurenet jord.

Men de forbehold køber Jens Christian Børsmose ikke. Ifølge udviklingsplanen drømmer man om at lave et bassin til åbent vand-aktiviteter, så forureningsgraden til lands og til vands skal alligevel undersøges som en del af det store udviklingsprojekt. Hvorfor så ikke afsætte pengene og starte allerede nu, så man ikke spænder ben for delinitiativer, spørger han.

Desuden bruger folk allerede vandet til at bade i og til åbent vand-aktiviteter, uden at kommunen har løftet på øjenbrynene. Så enten aner man ikke, hvad der foregår fire minutters kørsel fra rådhuset, og ellers er problemet ikke så stort endda. Ydermere er stensætningen flere steder i stykker, så vandet er begyndt at gnave at jorden.

- Kommunen gør det så komplekst i stedet for bare at flytte de sten, så børn og voksne kan komme ned med deres rejegarn. Vi er nødt til starte med de små initiativer - ellers sker der aldrig noget. Jeg har været ved at flytte, fordi kommunen ikke lever op til sine egne visioner, lyder det frustreret fra Jens Christian Børsmose.

- Politikerne vil gerne nedbryde silotænkningen. Her er et aktuelt projekt til små penge. Vi er nødt til at prøve at skabe et miljø, indtil det store havneudviklingsprojekt kommer.

Mangler politisk »go« Det er ikke et dårligt forslag - det er bare ikke politisk besluttet, og derfor er der ikke afsat penge til det.

Sådan lyder det fra Diddi Thiemann, fagchef i Afdeling for Byg Land og Miljø.

- Hvis politikerne beslutter, at det skal ske, og afsætter penge til det, bliver det en kommunal anlægsopgave. Det er ikke af uvilje, at der ikke er sket noget, men lige nu satser politikerne på at gennemføre nogle af de andre udviklingsplaner. Man kan ikke gå i gang med det hele på én gang, siger Diddi Thiemann.

- Idéen fejler ikke noget og er fint i tråd den udviklingsplan, der ligger for området. Men det er ikke en kommunalt besluttet opgave. Derfor kan vi ikke gøre mere lige nu, fortsætter hun.

En nedgang til vandet er en del af den store udviklingsplan for Nordhavnen, så før eller siden vil den komme, siger Diddi Thiemann. Det er i udviklingsplanen ikke nøjagtigt beskrevet, hvordan den skal se ud, men hun forventer, at den bliver af træ eller beton.

I forlængelse af Jens Christian Børsmoses henvendelse har forvaltningen afdækket, hvad der skal til. Det har afstedkommet en stribe forbehold omkring økonomi, vandkvalitet og forurening. Derfor er løsningen foreløbig blevet, at forvaltningen har spillet bolden tilbage til vandsportsudøverne og foreslået, at de etablerer en rampe ud over stenene.

- Vi har peget på, at foreningerne som en midlertidig løsning bygger en relativt simpel trækonstruktion, der kan fungere som rampe ud over stenene. Det vil de formodentlig godt kunne søge projektmidler til, siger Diddi Thiemann.

Den løsning er Jens Christian Børsmose dog ikke tilfreds med.

- Det er et problem, at de bare lægger det over på vores skuldre. Arbejdet skal gøres før eller siden. Det er dem selv, der har gjort det komplekst i stedet for bare at flytte de sten, siger han og tilføjer, at dialogen knækker, når forvaltningen under økonomi henviser til udgifterne ved at etablere og vedligeholde en strand. Det er slet ikke det, der er udgangspunktet, da strømforhold vil fjerne sandet.

- Der har aldrig været tale om sandfodring. Gravearbejdet består i at fjerne sten og se på en eventuel alternativ dæmningsform, som vil passe ind i den kommende plan. Afsæt en pulje med midler og arbejd på, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre, siger Jens Christian Børsmose.