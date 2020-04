Kritik: Direktørjob i AffaldPlus er kammerateri

Ifølge rammeaftalen om åremålsansættelse er det ikke muligt at indgå en ny åremålsaftale, idet perioden for ansættelse på åremål maximalt må være på ni år. Derfor besluttede et flertal i bestyrelsen, 19 var for, 10 imod og ni var fraværende, i august 2019 at fastansætte John Kusz.