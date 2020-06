Vordingborg Erhvervsforenings formand, Willi Becke, affyrer en bredside mod kommunen. Foto: J.C. Borre Larsen

Kritik: Det går for langsomt med at få svar til byggeri

Vordingborg - 10. juni 2020 kl. 18:30 Af J.C. Borre Larsen

Vordingborg Erhvervsforenings bestyrelsesformand, Willi Becke, er dybt utilfreds med kommunens behandling af byggesager på erhvervsområdet.

- Ikke alene er behandlingen meget langsom. Service er stort set ikke eksisterende, lød svadaen fra Willi Becke på tirsdagens generalforsamling i erhvervsforeningen, der blev afholdt hos Vordingborg Erhverv på Rådhustorvet.

Willi Becke gjorde opmærksom på, at det er sjældent, at det lokale erhvervsliv er i kontakt med kommunen.

- Kommunen ville kunne løfte erhvervsvenligheden markant med en beskeden ekstra indsats og ved ikke at tage nejhatten på. Brug i stedet mulighedskasketten, sagde Willi Becke.

Man forstår på formanden, at den lokale erhvervsforening har brugt meget krudt på at kæmpe med kommunens byggesagsbehandlere.

- Der er desværre lang vej endnu, sukkede Willi Becke.

Det går ifølge malermesteren hårdt ud over virksomhederne, når de må vente på svar fra kommunen.

- Tingene går jo i stå. Det er en hæmsko, siger han.

Må bero på enkeltsager

Borgmester Mikael Smed (S) var med på generalforsamlingen. Han erkender, at kommunen har været bagud med sagsbehandlingerne, men ellers er han lodret uenig med Willi Becke.

- Det passer simpelthen ikke, at der ikke er nogen service. Det må bero på enkeltsager og ikke det generelle billede, siger Mikael Smed.

Borgmesteren oplyser, at kommunen har nedbragt tiderne, og at man hyret ekstern hjælp til at få has på bunkerne.

- Jeg synes, at det er en uberettiget kritik. Det ville klæde formanden at sige noget positivt om kommunen. Vi er fælles om at opbygge et godt image, siger Mikael Smed.

I et forsøg på at nå hinanden lægger kommunen op til, at et par medlemmer fra erhvervsforeningen kan kigge forbi afdelingen i Langebæk for at gennemgå en stak byggeansøgninger.

- Det kan måske give en større forståelse for, hvad der går galt, og hvad det er for nogle udfordringer, vi møder, siger Mikael Smed og fortsætter:

- Måske har de nogle input, som vi ikke har set.