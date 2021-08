Kritik: Busbesparelser splitter lokalområde

Se billedserie Skal Bus 640 tage den direkte vej til Vordingborg eller lægge vejen forbi Lundby. Det er diskussion, der splitter to borgerforeninger. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 25. august 2021 kl. 21:28 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Da man for få år siden godkendte byggeriet af en Rema1000 ved Køng, besluttede politikerne at Lundby, Køng og Kostræde Banker nu skulle være et samarbejdende lokalcenter. Derfor giver det ikke ret meget mening, at politikerne nu vil fjerne den eneste busrute mellem byerne.

Sådan lyder argumentet fra Borgerforeningen Lundby, der slet ikke kan støtte op om det forslag til en busbesparelse, som ellers stammer fra naboerne i Køng Borgerforening.

Besparelsen går ud på at lægge ruten for Bus 640 tilbage til den rute, som den havde før 2016. En rute, der vil lade bussen køre af Næstvedvej forbi Sallerup i stedet for at køre til Lundby. I Køng argumenterer man for, at det vil gøre turen til Vordingborg kortere, men i Lundby er man bekymret for udsigten til at miste en vigtig buslinje.

- Bussen giver mulighed for, at Lundby-borgerne kan handle i Rema1000 i Køng og komme til de udendørs sportsfaciliteter i Køng. Omvendt kan borgene i Køng - Kostræde komme til Lundby for at benytte togstationen, lægehus, bibliotek, apotek, sportshal og ikke mindst Svend Gønge Skolen, lyder argumentet fra Nils Glud, der er formand for borgerforeningen i Lundby, i et brev til alle medlemmerne i kommunalbestyrelsen.

Han bakkes op af Steen Nielsen, der onsdag aften var taget til Vordingborg for at få en snak med politikerne forud for kommunalbestyrelsesmødet.

- Vi mener, at politikerne er bundet af deres beslutning, lyder det fra borgerforeningen, der dog har et alternativ til politikerne, hvis man insisterer på, at Bus 640 skal lægges om.

Bus 669 kan nemlig med fordel forlænges til Køng via Bygaden, Kostræde (Bankevejen), Køng (via Næstvedvej/Bygaden) og Lundby.

Forslaget vil dog næppe kunne holdes inden for det nuværende budget. Et budget, som man i forvejen er i gang med at skære i. På kommunalbestyrelsesmødet blev politikerne enige om, at der skal fjernes tre afgange fra Bus 669 i formiddagstimerne, hvilket borgerforeningen bestemt heller ikke er tilfreds med.

- Man kan ikke lade være med at føle, at politikerne ikke interesserer sig for vores del af kommunen, lød det skuffet fra Steen Nielsen efter kommunalbestyrelsesmødet. Han mener, at politikerne i stedet burde satse mere på den nordlige del af kommunen, da det er det tætteste område mod København i forhold til Vordingborgs ambition om at være »Storbyens smukkeste forhave«.