Se billedserie Kronprins Frederik nappede 55 km på racercyklen med de lokale krigsveteraner. Foto: Brian Mouridsen/DIF

Krigsveteraner fik kongeligt selskab på cykelruten

Vordingborg - 10. april 2021 kl. 19:14 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Fra Vordingborg Kaserne trampede en gruppe skadede veteraner i fredags 9. april ud på en 55 km lang rute på de sydsjællandske landeveje. Det skete som et led i forberedelserne til DIF Soldaterprojekts store veterancykelevent Ride4Rehab til sommer. I feltet var ingen ringere end Kronprins Frederik. Han var mødt op på jernhesten for at give moralsk støtte til krigsveteranerne i deres frem mod Ride4Rehab 2021. Undervejs fik Kronprinsen mulighed for at høre flere af de skadede veteraners barske historier.

- Fællesskab gennem fysisk udfoldelse er det bærende element i DIF Soldaterprojekt og Ride4Rehab, og det er tydeligt, at motion som redskab er med til at hjælpe udsatte veteraner med at få en bedre hverdag. Det var en stor fornøjelse at deltage i dagens Ride4Rehab-træning og møde veteranerne, siger Kronprins Frederik i en pressemeddelelse.

Blandt veteranerne, der cyklede med i Ride4Rehab-træningen og mødte kronprinsen var Kenneth Henriksen fra Odense.

Han har tidligere været udsendt til Irak og lider i dag af ptsd:

- Vi træner hårdt i øjeblikket for at være i så god form som muligt, inden vi skal køre Ride4Rehab til sommer. Derfor giver det da lige et skud ekstra selvtillid, når Kronprinsen giver os opbakning og cykler med på sådan en træningssamling som i dag. Kronprinsen nåede at få en god snak med mange af os veteraner, og så var han i øvrigt i glimrende form, siger Kenneth Henriksen med et smil:

Også DIF's formand, Niels Nygaard, deltog i arrangementet ved Vordingborg Kaserne:

- Stor tak til Kronprinsen for at bakke op om DIF Soldaterprojekt og Ride4Rehab. Det er et vigtigt cykelevent, der viser, at idræt og fællesskaber virker og hjælper, når udsatte danskere - eksempelvis vores sårede veteraner - skal hjælpes godt på vej mod en bedre tilværelse, siger Niels Nygaard.

Cykelturen sluttede på Vordingborg Kaserne.

Om Ride4Rehab I 2021 afholder DIF Soldaterprojekt for tredje gang Ride4Rehab. Det er et ni etaper langt cykelevent på tværs af Danmark.

Formålet er at give en gruppe af skadede veteraner en unik fysisk oplevelse med idrætten. Derudover bidrager projektet til at udbrede budskabet om - og kendskabet til Danmarks Idrætsforbunds arbejde for skadede veteraner i Danmark.

Ride4Rehab er mere end et stort cykelevent. Ride4Rehab er bygget på lokale træningsgrupper, som hver uge cykler rundt om i hele landet. Her bliver grundstenen til det store fællesskab lagt, når veteranerne mødes i Safe Zones og dyrker idrætten og det sociale i små sikre træningsgrupper Se flere billeder af Kronprinsen øverst i billedserien.