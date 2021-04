Se billedserie Jes Harry Nielsen er jæger og specialuddannet til at bekæmpe fugle i byområder. I øjeblikket kan han ses med sin farvestrålende vest bekæmpe måger i Vordingborg midtby. Foto: Mille Holst

Krigen mod mågerne er brudt ud

Vordingborg - 21. april 2021 kl. 12:35 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Over de senere år er der kommet flere og flere måger i Vordingborg midtby - til stor gene for befolkningen. Mågerne angriber nemlig, hvis man kommer i nærheden af deres unger. Nu er arbejdet gået i gang med at minimere bestanden.

Måger er fredede fugle, men Vordingborg Kommune har ansøgt og fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere mågebestanden i Vordingborg midtby.

Det er Stefan Skov fra Vordingborg Kommunes afdeling Byg Land og Miljø, der af politikerne i kommunalbestyrelsen har fået til opgave at gøre noget ved den voksende mågebestand i midtbyen. Han fortæller til Sydsjællands Tidende:

- Krigen er brudt ud i forhold til mågerne. Vi har ingen idé om at udrydde mågerne, men vi vil gerne have dem ud af byen og ud i naturen, hvor de hører til.

Til reguleringen af mågebestanden har Vordingborg Kommune allieret sig med en gruppe frivillige jægere, der er særligt uddannede til netop at regulere dyr i byområder og som tydeligt kan kendes i gadebilledet på deres refleksveste.

En af dem er Jes Harry Nielsen, som vi tog med på arbejde, da han først på aftenen torsdag i sidste uge var på udkig efter måger, der kunne skydes. Det foregik ved Vordingborg apotek og Vordingborg vinhandel på Voldgade samt på KTS's bygning på hjørnet af Københavnsvej og Algade.

Her har lodsejerne givet tilladelse til at kommunens frivillige jægere gerne må skyde mågerne.

- Vi skyder nogen; det stresser de andre, som vælger at slå sig ned et andet sted, fortæller Jes Nielsen.

Måger frygter de døde Tilladelsen til at regulere bestanden af måger i Vordingborg midtby gælder stormmåger og sølvmåger.

Ifølge Stefan Skov, reguleres mågebestanden bedst ved at nogle af dyrene skydes og rederne fjernes.

- Ungerne vender tilbage til det sted, hvor de selv er blevet klækket, og dér bygger de rede, fortæller Stefan Skov som argument for, hvorfor det er vigtigt at få de voksne fugle til at bygge redde ude i naturen frem for i byerne.

Det er ikke nødvendigt at slå alle mågerne ihjel for at få dem væk fra byen. Ofte er enkelte døde måger nok.

- Smider man den skudte måge op på et tag, hvor mågerne vil yngle, så vil de ikke være der længere, siger Stefan Skov og fortæller, at mågerne med årene er kommet til byen, fordi her er gode yngleforhold på de mange flade tage, hvor æg og unger kan være i fred for ræven, og i byen er der adgang til masser af mad.

- Her er masser af skraldespande og containere og folk fodrer ænder. Vi mennesker er ikke så gode til at passe på vores affald, siger han og fortsætter:

- Går du i Algade med en is kan du risikere at isen flyver væk med en måge og brød tages direkte fra brødbakken.

Problemet med mågerne i midtbyen er dog større end at de er frække og kan finde på at stjæle ens mad.

- Når de har unger bliver de territoriale og aggressive, fortæller Stefan Skov og refererer til hyppige henvendelser, hvor måger dykker ned og angriber folk, der færdes på gaden.

Hjælp også til private Et enkelt mågepar i byen kan man undgå, men der er efterhånden så mange måger, at det er blevet et problem som kommunen er nødt til at løse. Derfor har Stefan Skov ansøgt og fået tilladelsen fra Naturstyrelsen til at regulere mågebestanden på vegne af hele Vordingborg midtby.

- På de kommunale bygninger har jeg lavet aftale med Rasmus fra RPN gruppen, siger Stefan Skov. Rasmus Permin er falkoner og jager ifølge Stefan Skov mågerne væk med amerikanske rovfugle samt et gevær.

Mågerne holder dog ikke kun til på de kommunale bygninger som eksempelvis rådhuset, men for at regulere bestandene på privatejede huse, skal lodsejerne give kommunen tilladelse hertil.

- Det er et begynderår i år. Vi går rundt og ser, hvor det er mågerne er, og så retter vi henvendelse til boligejerne, siger Stefan Skov, der, når dén periode mågerne må reguleres i er slut, har ansvaret for at Naturstyrelsen får oplysninger om, hvad man har gjort og hvilken effekt, det har haft.

Til næste år er det planen, at borgerne via kommunens hjemmeside skal kunne indberette, hvis de har et mågeproblem.

Indtil i torsdags måtte jægerne skyde de voksne måger, men herefter må man kun regulere bestanden ved at fjerne reden og skyde de unge fugle, der endnu ikke er yngledygtige. De kendes fra de gamle måger på fjerdragten: Er de grå, er de fra sidste år og må skydes.

