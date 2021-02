Se billedserie Borgmester Mikael Smed (S) glæder sig over udstigten til de kommende arbejdspladser i kommunen. Han ser en tydelig adskillelse af industrihavn, fiskerihavn og lystsejlerhavn som en ideel løsning på Klintholm Havns flersidede fremtid. Foto: Lene C. Egeberg

Kriegers Flak et boost for lokale håndværkere

Vordingborg - 26. februar 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Dansk Energi har lavet en undersøgelse af, hvad de store vindmølleparker, der er projekteret og under etablering kommer til at betyde for beskæftigelsen. Her er Klintholm Havn central, for den største effekt vil komme til at kunne ses i Region Sjælland.

- Østersøen og Nordsøen er de bedste steder i verden til at etablere havvindmølleparker, og det rummer et kæmpe potentiale for den grønne omstilling i Europa. Vindmøllerne i Østersøen, der skal serviceres og vedligeholdes fra Klintholm Havn, bliver en jobmaskine de kommende mange år. Vi taler om tusindvis af job for såvel ufaglærte som faglærte, og det er en udvikling der især kommer områder som Møn og Vordingborg til gode i mange år fremover. Derfor er det et vigtigt skridt, at infrastrukturen nu er på plads, da der skal uddannes og trænes tusindvis af medarbejdere, siger Kristine van het Erve Grunnet, branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi.

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.

Håndværkere

Der bliver især brug for ikke-faglærte medarbejdere, smede, elektrikere og VVS'ere, og det stemmer godt overens med, at Vordingborg har en ambition om at blive Danmarks bedste håndværkerkommune.

Samlet forventer Dansk Energi, at der bliver brug for cirka 120.000 årsværk til at etablere, bygge og servicere udbygningen af havvindmølleparkerne i Danmark i perioden 2021-2030. Allerede i de næste fire år er der brug for 26.000 årsværk.

- Grønne fabrikker, som vi kalder havvindmølleparker som Kriegers Flak, har et kolossalt potentiale for lokal jobskabelse i yderområder som Klintholm Havn og dermed Vordingborg Kommune, siger Kristine van het Erve Grunnet.

Hvidbog færdig

Erkendelsen af, at Klintholm havn og Vordingborg kommune bliver central i den grønne omstilling og det job- og vækstboom, der venter forude, fik Initiativgruppen Møn til at sætte et arbejde i gang med at udarbejde en hvidbog for Klintholm. Vordingborg Erhverv fik opgaven med at lave hvidbogen.

Den er nu færdig og kommer med en lang række anbefalinger til den kommende udvikling af hele området.

Vi skal kunne klare en øget turisme, flere lystbåde

og erhvervshavnen, der skal være base for vindmølleindustrien,

siger Bolette Christensen, direktør i Vordingborg Erhverv.

- Klintholm havn skal gøres klar til at kunne rumme alt det fremtiden bringer. Vi skal kunne klare en øget turisme, flere lystbåde og erhvervshavnen, der skal være base for vindmølleindustrien. Vi skal have trukket flere virksomheder hertil og flere arbejdspladser og bosætning. Vi ved, at der skal bygges markant flere møller ud i vandet, som led ind den grønne omstilling, og det placerer os meget centralt i det, der kan blive det helt store industrieventyr de næste 30 år, siger Bolette Christensen, direktør i Vordingborg Erhverv.

- Det er ikke hver dag at vi har så stort et potentiale for vækst, job og positiv udvikling af kommunen. Vi taler om mange nye lokale arbejdspladser over de kommende år, der kan give hele området en markant saltvandsindsprøjtning, samtidigt med at vi giver vores vigtige bidrag til den nødvendige grønne omstilling, siger borgmester Mikael Smed.