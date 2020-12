Kran på vej til byggeri midt i Præstø

Bo-hus gravede ud til fundament i foråret, men først her til vinter har de kunnet komme i gang med selve byggeriet, og nu håber Bo Jørgensen, at det er slut med overraskelser. Under alle omstændigheder er det ikke frostvejr, der kommer til at sinke det fortsatte arbejde, og han lover, at byggeriet heller ikke kommer til at forstyrre hen over julen.