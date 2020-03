Kraftig vind gav oversvømmelser

Hård blæst i løbet af natten og formiddagen pressede søndag vandet ind i havnene på Sydsjælland, hvor man flere steder har oplevet store oversvømmelser. DMI havde varslet et skifte i vejret, men oversvømmelserne kom alligevel som en overraskelse. På Nordhavnen i Vordingborg gik det ud over to biler, der blev fanget med vand til alle sider.