Ulvshale Strand. Foto: Svend Klarskov

Kraftig regn går ud over badevandskvaliteten

Vordingborg - 21. juni 2019 kl. 04:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt nok indbyder badevandstemperaturerne endnu ikke rigtig til en dukkert, men skulle man alligevel have det i tankerne, så er det ikke Ulvshale Strand, man skal gøre det fra.

Vordingborg Kommune fraråder nemlig badning fra stranden, og det skyldes ifølge naturforvalter Stefan Skov den seneste tids kraftige regnskyl.

- Der er sket det, at vi i sidste uge fik rigtig meget regn, som betød, at dele af sommerhusområdet stod under vand. Ved Ulvshalebækken vest for området, er der en pumpestation, som så gik i stykker, og der blev samtidig varslet om endnu mere vand. Det havde ikke nogen steder at komme hen, så vandet fra septiktanke begyndte at flyde over, forklarer han.

Vordingborg Forsyning valgte så at pumpe spildevand fra sommerhusområdet ud ved Ulvshale Strand for at undgår endnu større oversvømmelser.

- Da der sandsynligvis er bakterier i det vand, fraråder vi badning, siger Stefan Skov.

Torsdag eftermiddag fik han resultatet af analyser taget mandag - altså blot et lille døgn efter, at man holdt op med at pumpe ud ved stranden - men da de stadig ikke er gode nok, opretholdes rådet om ikke at bade fra stranden.

- Vi kan ikke begynde at gisne om, at det nok er blevet bedre, siden prøven blev taget, vi er nødt til at have en analyse at holde det op imod, siger Stefan Skov, som venter et nyt resultat mandag.