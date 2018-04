Kraftig brand i opgang: Seks personer måtte evakueres

Klokken 22.56 mandag aften fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om, at der var udbrudt brand i en villalejlighed på Færgegårdsvej 114 i Vordingborg.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Anders Mikkelsen, til sn.dk.

- I forbindelse med branden fik vi reddet to familier på i alt seks personer ud af huset, som efterfølgende måtte genhuses. En lægehelikopter blev tilkaldt, men ingen personer havde taget skade som følge af branden, siger Anders Mikkelsen.

Ifølge vagtchefen var der tale om en kraftig brand, der havde fået godt fat i tagkonstruktionen, og derfor skete der også en del brandskade på boligen.

For at være sikker på at alt ild var slukket, blev en stor del af taget brudt ned.

- Brandfolkene fik hurtigt styr på branden, der fromodes at være opstået i opgangen til 1. sal. Den præcise brandårsag skal nu undersøges nærmere, siger vagtchefen

Han oplyser, at det ikke kan udelukkes, at branden kan være påsat, hvilket de nærmere tekniske undersøgelse vil kunne be- eller afkræfte.