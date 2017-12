Kostskole vil bygge til

Den to en halv etage høje tilbygning på 11 meter bliver bygget placeres som en tilbygning til »Borgen« på Bogø Kostskole. Foto: Lene C. Egeberg

Vordingborg - 09. december 2017 kl. 09:00

Både elever og lærere kan se frem til bedre og betydeligt mere rummelige forhold, hvis Bogø Kostskole kommer i mål med en udvidelse af skolens faciliteter, som i øjeblikket planlægges.

Én af knasterne blev ryddet af vejen i denne uge, da teknik- og miljøudvalget nikkede ja til en dispensation fra lokalplanen, som er nødvendig for at gennemføre planerne. Sagen skal endeligt vedtages i kommunalbestyrelsen, men ventes at gå glat igennem, da der ingen indsigelser har været til skolens ønsker.

Udvidelsen består af tre dele: To mindre tilbygninger til den nuværende hovedbygning, kendt under navnet »Borgen«, samt en større tilbygning i to en halv etagers højde med et etageareal på cirka 900 kvadratmeter.

Ifølge Bogø Kostskoles forstander, Tinella Svarrer, skal nybyggeriet sikre, at skolens faciliteter står mål med det, man gerne vil kunne tilbyde eleverne.

- Der er flere formål med det. Én ting er, at vi gerne vil have en fælles spisesal, hvor eleverne kan mødes og spise sammen i stedet for som nu, hvor de spiser tre forskellige steder. Vi vil gerne have, at de får mulighed for at se hinanden til måltiderne til daglig, siger hun.

Et andet formål er at få lavet nogle nye undervisningslokaler.

- Vi mangler simpelthen faciliteter, siger Tinella Svarer.

Endelig er det planen, at der skal indrettes en »bevægelseshal«, som ifølge Tinella Svarrer vil blive »lidt større end en gymnastiksal men mindre end en hal«, og i tilknytning til den skal der også indrettes nye, fælles badefaciliteter til idræt, hvor eleverne ellers i dag er nødsaget til at bade på værelserne.

- Det vil også gøre, at vi kan tilbyde badefaciliteter, når vi har turneringer og gæster udefra. Det har vi ellers ikke kunne, siger Tinella Svarrer.

Hvornår byggeriet kan stå klar er dog usikkert. Selvom lokalplansdispensationen nu er ved at falde på plads, er der andre tilladelser - blandt andet vedrørende handicapforhold - der stadig mangler.

- Jeg kan ikke sige, hvornår vi går i gang, men som udgangspunkt ser vi gerne, at det kan stå klar efter nytår næste år, siger forstanderen.

Bogø Kostskole har i de seneste par år haft stigende søgning til skolen, men tilbygningerne er ikke tænkt til også at give plads til flere elever.

- Vi har ingen intention om at blive større, end vi er nu, siger Tinella Svarrer.