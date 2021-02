Kommunen har på et døgn fået 50 ansøgninger til et team af kviktestere. Én af dem er Lisbet Trøstrup. Pressefoto

Korps af kviktestere hurtigt på plads

I kampen mod coronavirus og for at få genåbnet samfundet har Vordingborg Kommune i den senere tid ledt efter folk, som vil være kviktestere. Og det har ikke skortet på interessen for at være en del at test-teamet.

Hvis der skulle komme et smitteudbrud på en arbejdsplads, vil de kunne sættes ind for eksempel til daglig testning, så der hurtigt kommer styr på udbruddet.

- Vi forventer, at der i den kommende tid skal skrues op for den kommunale del af testarbejdet som en del af den landsdækkende indsats imod smitten. Derfor vil vi opruste, så vi kan teste jævnligt på alle vores arbejdspladser. Forhåbentlig vil vi også få mulighed for at hjælpe private virksomheder, hvis der bliver brug for det. Samtidig vil et kommunalt testteam gøre os klar til, hvis der igen kommer øget smittetryk, siger Mikael Smed.