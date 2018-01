Se billedserie Apoteker Birgitte Egebjerg Carlsen står midt i det, der bliver det nye apotek. Bagved hende lige på den anden side af væggen, kommer robotten til at stå, som skal lange medicinen ud til famaceuterne.

Konturerne er der til Vordingborgs nye apotek

Vordingborg - 04. januar 2018 kl. 17:09 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tiden er løbet fra den smukke, gamle bygning, der rummer Vordingborgs gamle apotek i Algade.

Det er svært at parkere, kørestolsbrugere kan ikke komme op ad trapperne, og der er for lidt plads.

Det bliver der lavet om på, når apoteket flytter 26. februar, skriver Sjællandske. Hele butikken bliver flyttet om i den gamle Super Best, og indgangen bliver fra Voldgade.

- Der er det let at parkere, så kunderne kan komme til. Og kørestolsbrugere kan rulle lige ind i butikken, fremhæver Birgitte Egebjerg Carlsen, som overtog apoteket sidste år. Hun er også chef for apoteket i Stege og Lundby.

- Der skal ikke stå flere end tre kunder i det gamle apotek, så ser der proppet ud. Det bliver der lavet om på, for vi får meget mere plads på 547 kvadratmeter, der er indrettet til formålet, siger hun.

Hun glæder sig også til, at der bliver mere plads til varerne. I det gamle apotek er mange af varerne pakket væk bagved, så kunderne ikke kan se dem.

En nyskabelse er den robot, der skal lange medicinen ud til farmaceuterne. Sådan en er der ikke plads til i Algade.

Robotten effektiviserer forretningsgangen. Det betyder så som et biprodukt, at der bliver brug for færre folk. Apotekeren håber, at det kan løses ved naturlig afgang.

- Men der er også opgaver, som vi har svært ved at finde tid til nu. Måske kan vi sende nogle af medarbejderne ud at undervise på plejehjemmene og Bo & Naboskaberne. De kan undervise i farmakologi, og det giver penge. Der er også medicinsamtaler som opstart, hvis kunder har fået en kronisk sygdom. Så det er muligt at udvide vores forretningsområde, siger den driftige apoteker.

Butikken, som i øjeblikket er ved at blive istandsat, overdrages til apoteket 1. februar. Den 6. februar kommer robotten, og det tager halvandet til to uger at sætte den op. Mandag den 26. februar er det så åbningsdag.

- I løbet af den første uge kan kunderne se robotten. Vi udskriver en konkurrence, for den skal have et navn, lover Birgitte Egebjerg Carlsen.

