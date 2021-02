De store betonelementer er kommet på plads og den store kran, der har afspærret Adelgade de seneste uger, er kommet væk. Så snart frosten er væk går håndværkerne i gang med murerarbejdet. Foto: Mille Holst

Konturerne af et hus træder frem

Vordingborg - 09. februar 2021 kl. 12:55 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Adelgade er igen åben for gennemkørende trafik. Den store kran blev fjernet sidst i sidste uge. De seneste uger har Bohus ved hjælp af en stor kran fået betonelementerne til byggeriet i Adelgade 31-33 på plads og forbipasserende kan nu se, hvordan strukturen på ejendommen bliver.

Kranen blev fjernet i sidste uge og gaden åbnede igen op for gennemkørende trafik til weekenden. Næste skridt bliver at mure facaderne, men her vil man gerne vente til frosten er væk.

- Man kan godt mure i frostvejr, men vi gør det helst ikke, siger direktør i Bohus, Bo Jørgensen, og forklarer, at murværket simpelthen tørrer for langsomt i frostvejr. I øjeblikket afventer man således lidt lunere temperaturer, før man sætter gang i murerarbejdet.

Han glæder sig til at murstenene forhåbentlig snart kommer på, for så træder bygningens karakter for alvor frem.

Der er valgt en blødstrøgen rød mursten til facaden.

- Den er mere rustik end maskinsten. Og så laver vi gesimser, så det bliver lidt lækkert, fortæller han og er overbevist om, at bygningen med den facade kommer til at falde godt ind med resten af gadebilledet.

- Facaden bliver markant flottere end den var, mener han.

Til marts kommer spærrene og så kan Bohus komme i gang med at sætte tag på huset.

- Jo før, vi får lukket, des hurtigere tørrer elementerne, forklarer Bo Jørgensen.

Lift eller elevator Efter at byggetilladelsen er blevet givet, har man i Vordingborg Kommune opdaget, at indehaveren af ejendommen ikke etablerer en elevator, men derimod en lift, og det er man umiddelbart ikke tilfredse med i kommunen. Men en elevator kommer ikke på tale, siger Bo Jørgensen og forklarer hvorfor:

- Nabobygningerne i nummer 29 og 35 står på ingenting. Når vi har gravet ud har vi haft evakueret beboerne.

- Nu har vi støbt nogle bjælker ned, så vi ikke kommer i nærheden af deres fundamenter, når vi arbejder, fortsætter han og forklarer at forskellen på en elevator og en lift mest af alt handler om, at der skal graves halvanden meter ned i jorden til en elevator. Det skal man ikke til en lift.

- Vi kan simpelthen ikke grave ud til elevatoren, siger Bo Jørgensen med henvisning til naboejendommene.

- Det er ikke en besparelse, men vi vil simpelthen bare ikke risikere at rive naboens hus ned, siger han.

Derudover er der en lille forskel på den hastighed en lift og en elevator kører op og ned.

- Det er et spørgsmål om et til to sekunder, når du kommer fra stueetagen til anden sal, mener Bo Jørgensen og kan således ikke forestille sig, at det har nogen betydning i det daglige for brugerne.