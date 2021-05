Jesper Adler (K), tager klart afstand fra moderpartiets udmelding om, at man gerne vil placere udrejsecentret på Lindholm. Pressefoto

Konservative til egen partitop: Drop Lindholm-forslag

Vordingborg - 25. maj 2021 kl. 12:27 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Regeringens forslag om at placere et udrejsecenter på Langeland har skabt stor debat, og et gammel forslag om at placere udrejsecenteret på Lindholm er igen blevet bragt op. Det var Venstre, der var de første til at bringe den tidligere forskningsø i Stege-bugt ind i debatten igen, men nu har flere partier, herunder Det Konservative Folkeparti, bragt idéen om udrejsecentret på en øde ø i spil igen.

Det har fået partiets lokale vælgerforening op af stolen.

- Vi vil klart tilkendegive, at vi ikke støtter forslaget, forklarer Jesper Adler, borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune.

- Vi anerkender behovet for udrejsecentre, og at der bliver skabt de fornødne rammer omkring behandlingen af personer på tålt ophold i Danmark. Uanset hvilken placering der vælges, vil det aldrig blive populært i lokalsamfundet, som må leve med konsekvenserne heraf. Men der er nogle forhold, der i særlig grad taler imod en placering på Lindholm, forklarer Jesper Adler.

Da Lindholm var i spil i 2018, blev det anslået, at etableringen at centeret ville koste omkring 759 millioner kroner. Det mener de lokale konservative ikke er udtryk for en forsvarlig økonomisk politik.

- Pengene kunne anvendes langt mere effektivt ved en udbygning af et af de eksisterende udrejsecentre og ved en styrket politimæssig indsats overfor de fortsat kriminelle blandt de afviste asylansøgere, forklarer Jesper Adler.

- I stedet lægges der op til at flytte et problem med personer på tålt ophold fra vest til øst i Danmark og uden udsigt til en bedre håndtering af problemet, lyder kritikken.

De konservative er bekymrede for den effekt, som udrejsecentret vil have på de nære omgivelser i lokalsamfundet, ikke mindst i Kalvehave, Langebæk, Stensved, Præstø og på Møn i form af såvel faldende boligpriser, mindre bosætning og mindre erhvervsudvikling.

- Vi opfordrer Folketingets partier til et bredt samarbejde om en national løsning. Det er ikke rimeligt, at snart den ene, snart den anden kommune skal bruges som kastebold i et politisk magtspil mellem skiftende regeringer med utryghed til følge, fortæller Jesper Adler.

Efter den seneste uges debat har han lavet en liste over alternativer, der er værd at undersøge i stedet for Langeland og Lindholm. Listen tæller Sprogø, Grønland, det tidligere Vridsløselille Statsfængsel, Salthom i Øresund og et dansk center placeret i Rwanda.

