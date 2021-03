Konservativ trak forslag om vindmøller tilbage

Konservatives Daniel Irvold må nok se i øjnene, at man ikke kan pille områder til landvindmøller ud af kommuneplanen. Foto: J.C. Borre Larsen

Vordingborg - 25. marts 2021

Det Konservative Folkeparti havde på onsdagens digitale møde i kommunalbestyrelsen fremsat et forslag om at pille de områder ud af kommuneplanen, der i dag er udpeget til kæmpevindmøller. Det drejer om områder ved Køng Mose, Barmosen og en lille plet nord for Gl. Lundby.

I sin motivering af forslaget pegede Daniel Irvold på klimaaftalen fra juni 2020, hvor det blev besluttet at opføre to kunstige energi-øer i henholdsvis Nordsøen og Østersøen. Her er det målet, at havvindmøllerne skal levere grøn strøm med en kapacitet til mindst fem millioner husstande.

- Jeg ser ingen grund til, at vi generer borgerne i vores smukke kommune ved at plante vindmøller på land, sagde Daniel Irvold, der hurtigt fik opbakning fra DF.

- Jeg klapper i mine små hænder. Hvorfor plante på land, når man kan på vand, sagde Marie Hansen, der samtidig slog et slag for vandturbiner.

Den nye løsgænger Jesper Berring-Poulsen fandt forslaget »sympatisk«.

- Jeg støtter op om forslaget, sagde Jesper Berring-Poulsen.

Radikale Venstres Michael Larsen sagde nej.

- Det er tosset at pille muligheden for at opstille vindmøller på land ud af kommuneplanen. Det er den måde, vi som kommune kan styre den grønne omstilling, sagde han.

Venstres Eva Sommer-Madsen fandt forslaget »inspirerende«, men satte spørgsmålstegn ved om kommunen ikke fra statslige side er forpligtet til at udpege arealer i kommuneplanen.

- Det er vi ifølge planloven, fastslog SF's Else-Marie Langballe Sørensen, der ikke bakkede op om Konservatives forslag.

-Vindmøller på land syner og lyder ikke så højt som ved kysten, sagde Else-Marie Langballe Sørensen.

Socialdemokratiets Poul A. Larsen advarede mod at sige nej til landvindmøller.

- Vi har jo tidligere sagt nej til fire vindmøller i vandet ud for Ore. Det kunne blive alternativet, hvis man siger nej til vindmøller på land, sagde Poul A. Larsen.

Enden på en lang debat blev, at Daniel Irvold trak sit forslag tilbage.

Kommunalbestyrelsen besluttede i stedet at lade Plan og Teknik-udvalget undersøge kommunens forpligtigelse til at udlægge arealer til vindmøller i kommuneplanen.

Weekenden er hellig Konservative var ikke det eneste parti, som havde brugt initiativretten til at fremsætte forslag. SF er ikke vild med, at forvaltningen sender digitale afgørelser og opkrævninger ud på mail eller i e-Boks til borgerne efter almindelig arbejdstid på fredage og før helligdage. Forslag fik bred opbakning, og der skal nu undersøges, hvordan kommunen fremover kan undgå at sende kedelige meddelelser ud, lige før man går på weekend eller skal nyde en helligdag.

Endelig var Socialdemokratiet også på banen med et medlemsforslag om at støtte foreningslivet, der som følge af corona har mistet unge medlemmer. Her var der bred opbakning til, at Kultur, Idræt og Fritidsudvalget udarbejder en række forslag til kommunalbestyrelsesmødet i juni, som ekstraordinært støtter et aktivt foreningsliv for unge mellem 6 og 18 år.