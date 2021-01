Konkurrent: Hvad med renoveringen af Medborgerhuset

Økonomiudvalget kommer i dag med deres anbefaling til fremtidens bruger af Medborgerhuset i Kirkeskoven. Foto: Henning Gøtz

Vordingborg - 18. januar 2021 kl. 20:25 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

I styregruppegruppen, der mener, at Medborgerhuset i Vordingborg skal bruges til egnshus, har man endnu ikke opgivet håbet, selvom et spinkelt flertal i Kultur, Idræt og Fritidsudvalget har peget på, at det gamle kulturhus i Kirkeskoven skal anvendes til scenekunst.

- Så længe den sidste dør, der står på klem, ikke er lukket, kæmper vi, lyder det fra Ronni Lykkehus, der er medlem af styregruppen og desuden har en plads i kommunalbestyrelsen for Venstre.

Medborgerhusets fremtid er på dagsordenen, når udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (økonomiudvalget) tirsdag formidag holder møde, inden kommunalbestyrelsen på det kommende januarmøde tager den endelige beslutning.

Han påpeger, at TeaterHus Vordingborgs forslag om at bruge Medborgerhuset som en platform for scenekunst er forbundet med store udgifter for kommunekassen, når det kommer til at sætte den nedslidte ejendom i stand.

Ifølge Ronni Lykkehus koster det mindst 1,5 millioner at få udbedret den udvendige del af Medborgerhuset, hvor den første pavillon blev bygget i 1874.

- Vi vil levere finansiering til størstedelen af klimaskærmen. Jeg kan ikke se, hvordan teatergruppen vil gøre det ud over at søge fonde, siger Ronni Lykkehus.

Håndværkere på plads De frivillige bag egnshuset vil naturligvis også søge støtte gennem fonde, men ellers er planen, at overskuddet fra selve driften af diverse arrangementer skal bruges til renovering af Medborgerhuset.

- Der skal ikke gå en krone til noget andet. På den måde er det også borgerne, som er med til at vedligeholde huset, siger Ronni Lykkehus.

Han peger på, at styregruppen også har lavet en aftale med en række håndværkere om at sætte den indvendige del af Medborgerhuset i stand.

- Vi har en aftale med 10-15 lokale erhvervsfolk, om at de vil komme med maling, tømmer og andre materialer, sige Ronni Lykkehus.

Ingen forskel Talskvinde for Teaterhus Vordingborg Gitte Nielsen erkender, at teaterfolkene ikke har haft fokus på klimaskærmen.

- Vi har ikke en klar plan for det, men vi har en utrolig klar plan for indholdet af huset. Vi vil fra dag ét sætte liv i huset, og så vil vi løbende sørge for, at huset bliver i bedre og bedre stand. Vi har ingen fornemmelse af, at kommunen vil finansiere en renovering, for at vi kan være der, siger Gitte Nielsen og henviser blandt andet til søgning af private og statslige midler.

I KIF-udvalget afviser formand, Thorbjørn Kolbo (S), at det bliver dyrere for kommunen, hvis den vælger at overdrage Medborgerhuset til Teaterhus Vordingborg. Ifølge Kolbo var de to konkurrenters projekter fra kommunens side på forhånd sidestillet økonomisk, så det ikke skulle blive et tema.

- Det var vigtigt for mig og Venstres Karina Fromberg og de andre i KIF-udvalget, at vi fik det på plads, før vi kom med en anbefaling, så vi kunne diskutere politik og visioner og ikke økonomi, siger Thorbjørn Kolbo.

Medborgerhuset er kommunens ejendom.

- Kommunen har pligt til at vedligeholde bygningen, og der er afsat 1,5 millioner kroner til den udvendige del, siger Thorbjørn Kolbo.

Hvad angår den indvendige del peger Thorbjørn Kolbo på, at kommunen giver et tilskud til lys, vand og varme på cirka 250.000 kroner.

- Den ene løsning er ikke dyrere end den anden, fastslår Thorbjørn Kolbo, der er overbevist om, at der også findes lokale håndværkere, som vil hjælpe teaterfolkene med at forskønne Medborgerhuset.

Socialdemokratiet har flertal i økonomiudvalget, såfremt partiet får opbakning fra de normale støttepartier.