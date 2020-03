Kommunen vil hurtigt betale regninger

- Vi vil som kommune godt hjælpe, hvor vi kan, og jeg har derfor bedt alle i kommunen om at hjælpe til. Det kan blandt andet være ved at få betalt vores regninger til tiden og tildele nye opgaver så hurtigt som muligt. På den måde håber jeg, at vi kan give de trængte erhvervsdrivende en hjælpende hånd med lidt likviditet og opgaver at se frem. Sådan lyder ordene fra borgmester Mikael Smed (S).