Se billedserie Boldburet er flyttet, så det ikke generer naboen til Mern Børnehus, men børnene har tydeligvis godt kunnet finde det alligevel. Foto: J.C. Borre Larsen

Kommunen underkendt i støjsag om børnehus

28. januar 2021

Børn kan larme ulideligt meget, når de råber og skriger, og det blev for meget for den nærmeste nabo til Mern Skole og Mern Børnehus. Han klagede til kommunen, som tog klagen alvorligt, og sidste sommer sørgede forvaltningen for at omplacere legepladsen.

Det var dog ikke nok for klageren, som klagede videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det var i april sidste år.

10. december faldt afgørelsen så, og den fastslår, at Vordingborg Kommune skal tage sagen op igen. Kommunens tiltag er ikke tilstrækkelige.

Klageren mener, at der skal sættes støjskærme op og foreslår også, at legepladsen bliver flyttet om bag skolens bygninger sammen med boldburet.

Boldbur flyttet

I juni fik kommunen sørget for at flytte boldburet, så det ikke længere ligger lige ved siden af naboen. I stedet er gyngestativerne flyttet hen, hvor boldburet står.

Et andet forstyrrende element var også cykelbanen, der passerede skellet til naboen. Den er flyttet længere væk fra naboen. Endelig er selve daginstitutionens legeplads flyttet længere væk fra naboens ejendom.

Men ændringer eller ej...naboen er i mellemtiden flyttet, og nye mennesker er flyttet ind i huset.

- Derfor har vi skrevet et brev til de nye naboer, hvor vi spørger, om de vil opretholde klagen. Det kan jo være, at de er flyttet ind velvidende, at de er naboer til en skole og et børnehus, og måske generer det dem ikke, siger Dorrit Ekstrøm fra Vordingborg Kommune.

Nævnets indvendinger

Kommunen har altså skredet til handling for at mindske støjen, men nævnet mener alligevel ikke, at kommunen har gjort, hvad den skulle. Det oprindelige brev til den tidligere nabo er nemlig ikke fulgt op af information om, hvordan naboen kan klage og til hvem.

Nævnet mener heller ikke, at kommunen har udstedt et egentligt påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Og så mener nævnet i øvrigt, at der skal foretages en »subjektiv vurdering af, om der forekommer væsentlige eller uacceptable støjgener fra legende børn samt en konkret vurdering af, hvilke foranstaltninger der eventuelt vil kunne afhjælpe støjgenerne«, som nævnet skriver i sin afgørelse.

Nævnet erkender, at det kan være svært at foretage egentlige støjmålinger på legende børn. Det skriver:

»Det er imidlertid i praksis vanskeligt at regulere støjgener fra menneskestemmer og børns leg via støjvejledningen, ligesom det i praksis vil være vanskeligt at udføre retvisende og entydige målinger, fordi lyden hele tiden ændrer sig...«

Men dermed giver nævnet ikke op. Det vil have en teknisk belysning af sagen i form af et repræsentativt tilsyn på legepladsen for at vurdere støjbelastningen.

Vurdering hos naboen

Kommunen må altså strække sig noget længere, hvis den nye nabo opretholder klagen.

- Hvis de ting, vi allerede har gjort, ikke er nok, må vi finde ud af, hvad man så kan gøre, siger Dorrit Ekstrøm.

En støjskærm kunne være en mulighed, men Ekstrøm er ikke sikker på, at sådan en vil hjælpe nok.

- Støj fra legende børn bliver målt på et gennemsnit, men det betyder også, at den kan være vildt høj nogle gange, mens der er helt stille til andre tider, påpeger hun.

Den gamle nabo har foreslået, at kommunens folk skal komme over på nabogrunden og høre, hvordan det lyder både udenfor og inde fra huset.

- Det kan også blive en mulighed, erkender Ekstrøm.