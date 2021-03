Det er kun en lille måneds tid siden, at Ionity blev det tredje firma med en reklame på pylonen, men nu bliver alle reklamerne dækket til. Foto: Lars Christensen

Kommunen tvinges til at tildække pylon

Vordingborg - 17. marts 2021

Senest 1. april skal pylonen ved erhvervsområdet Afkørsel 41 være fjernet eller tildækket. Det står nu klart, efter en årelang strid mellem Vordingborg Kommune og Vejdirektoratet er faldet ud til sidstnævntes fordel.

Lige siden pylonen blev sat op tilbage i 2019, har de to parter været i en bitter strid. Kommunen har stået fast på, at pylonen har været altafgørende for udviklingen af erhvervsområdet. Problemet er, at erhvervsområdet endnu ikke har karakter af bymæssig bebyggelse, og man må ifølge Naturbeskyttelseslovens §21 ikke rejse pyloner i åbent land.

Siden Vejdirektoratets første påbud har erhvervsområdet dog udviklet sig voldsomt. McDonald's har bygget en fastfoodrestaurant, Shell og Go'On har begge bygget tankstationer og Ionity har bygget el-ladestationer. El-installatør Lars Bang har bygget stort domicil, hvor Feriepartner Møn-Stevns også er flyttet ind. Henrik Hansen Automobiler har åbnet en afdeling og der er kommet en Formula Bilvask. Desuden er Byagers Brolægning og BP Tømreren godt i gang med at gøre klar til yderligere byggeri i området.

Kommunen har bedt Vejdirektoratet om at genvurdere, om området stadig fremstår ubebygget. Vejdirektoratet har besigtiget området, men det har dog ikke fået dem til at ændre mening. Området fremstår ifølge Vejdirektoratet stadig som ikke bymæssigt bebygget, hvorved det stadig betragtes som åbent land, og dermed gælder naturbeskyttelseslovens strenge regler for skiltning stadig.

Fra politisk side vækker Vejdirektoratets udmelding igen hovedrysten.

- Der er jo helt ufatteligt mange pyloner, når man kører rundt i landet, og mange af dem står langt ude på landet, så vi forstår slet ikke, hvorfor vi ikke må have pylonen stående der, fortæller Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune.

Han mener ikke, at der er nogen logik i, at et erhvervsområde skal være fuldt udbygget, før man kan få lov at sætte en pylon op i området.

- Selvfølgelig vil de virksomheder, der etablerer sig i området, gerne være synlige fra motorvejen. Området er måske ikke helt udbygget endnu, men det bliver det jo, tilføjer udvalgsformanden.

Vordingborg Kommune har undersøgt mulighederne for at lade pylonen stå, men der er endnu ikke fundet en løsning. Derfor vil man nu i første omgang dække pylonen til, så virksomhedslogoerne ikke kan ses. De tre virksomheder, der har reklamer på pylonen, kommer ikke til at skulle betale for lejen, mens den er tildækket, forklarer Jan Michelsen, udviklingsdirektør i Vordingborg Kommune

- Vi vil fortsætte med at lægge pres på, så vi kan få lov at have pylonen. Vi mener jo, at der ikke kan være nogen tvivl om, at det er et bebygget område. Hvis du placerer et barn ved rundkørslen og spørger om der er huse her, så er man ikke i tvivl om svaret. Selvfølgelig er området bebygget, lyder det fra udviklingsdirektøren.