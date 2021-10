Den oprindelige tvist blev afgjort på rådhuset i Valdemarsgade i Vordingborg, og derfor mener kommunens Børn- og Familieafdeling, at kørslen skal beregnes derfra. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen slår igen mod advokatfirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommunen slår igen mod advokatfirma

Vordingborg - 23. oktober 2021 kl. 18:45 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

1.122 kroner og 91 øre.

Beløbet slår næppe hul i kommunekassen, men alligevel er Vordingborg Kommune gået til kamp for de få penge, og efter en langvarig korrespondance er sagen havnet i Retten i Nykøbing Falster.

Tvisten startede 10. februar, hvor Advokatfirmaet Drachmann sendte en regning til Vordingborg Kommune. En af firmaets advokater, Anders Brøndsted, havde repræsenteret en klient i en børneanbringelsessag. Modparten var netop Vordingborg Kommune.

Regningen var på 15.564,73 kr., men blev senere nedsat til 12.953,13 kr. Det skulle dække mødetiden i Ankestyrelsen, salær for transport og kørsel fra "Tingstedet" til Ankestyrelsen, som har kontor på Teglholmen i København.

Tvist om definition Men da de fik kikket på regningen i kommunens Børn- og Familieafdeling studsede de over, at advokaten havde beregnet transport for 337 km. Det svarer meget godt til afstanden fra Drachmann Advokaters hovedkontor i Nakskov x 2, men det er ikke sådan, de afregner kørsel i afdelingen.

Det hele drejer sig om, hvad "Tingstedet" er.

- Tingstedet er der, hvor sagen er afgjort, og det er i det gamle rådhus på Valdemarsgade i Vordingborg. Så kørsel skal beregnes fra rådhuset til Ankestyrelsen, mener juridisk chefkonsulent i kommunens Børn- og Familieafdeling Michella Viktoria Just Petersen.

Dermed faldt kilometerantallet til 2 x 94 km, og den samlede regning kom ned på 11.830,22 kr. Det meddelte chefkonsulenten advokatfirmaet og bad om en ny regning.

Retssag Svaret blev en retssag. Drachmann ville have alle pengene og forsøgte at anlægge en småsag. Det blev dog afvist af Retten i Nykøbing Falster.

Kommunen ville derimod den modsatte vej. Den prøvede at få sagen overgivet direkte til Østre Landsret til trods for, at beløbet er så ringe. For sagen er principiel, mener kommunens jurister.

- Det handler om borgernes penge. Vi har flere af disse sager. Ofte beder advokaterne slet ikke om kørselsgodtgørelse, men når de gør, skal der afregnes fra Tingstedet, begrunder Michella Petersen.

Henny Høgdall, som er jurist i kommunens Ledelsessekretariat, tilføjer, at det tit sker, at eksterne advokater prøver at knibe det så meget som muligt på kørslen.

- Selvom det er småpenge i denne sag, er det godt at få den prøvet ved retten, siger hun.

Ændring af Tingstedet Siden afsendelsen af regningen til kommunen er gået en heftig korrespondance frem og tilbage, en korrespondance, som også har involveret retten.

25. maj ændrede Drachmann Tingstedet til firmaets filial i Nykøbing Falster. Dermed kræver firmaet kørselspenge fra Nykøbing til København. Det har dog ikke formildet kommunen, som holder fast i, at tingstedet er rådhuset i Vordingborg.

Spørgsmålet er dog, om kommunen tidligere har afregnet fra Nykøbing? Det mener Drachmann, som i firmaets "replik" til retten skriver 25. maj:

"Det er sagsøgers (Drachmann. red.) opfattelse, at der stedse har været en praksis i Vordingborg Kommune, hvorefter sagsøger (Vordingborg Kommune. red.), når han havde sager i Vordingborg Kommune, blev honoreret for transport fra sagsøgers kontor til Ankestyrelsen, en praksis som sagsøger nu har ændret. Det er sagsøgers opfattelse, at sagsøger ikke kan ændre denne praksis."

Sjællandske har forsøgt at indhente en uddybende kommentar fra Advokatfirmaet Drachmann, men firmaet holder efterårsferie.

Sagen blev behandlet i to en halv time den 6. oktober, og der falder dom 3. november kl. 8.30.