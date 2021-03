Send til din ven. X Artiklen: Kommunen skrotter it-løsning for ensomme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen skrotter it-løsning for ensomme

Vordingborg - 21. marts 2021 kl. 14:21 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

»Online Befriender« hedder en it-løsning til afhjælpelse af ensomhed, som blev introduceret i Vordingborg Kommune for et års tid siden.

Nu bliver den skrottet, for de mennesker, den skulle hjælpe, gider ikke bruge den. Det var meningen at give ensomme adgang til et digitalt fællesskab, hvor de kan have meningsfulde samtaler med andre, når de har tid og lyst til at snakke. AT sætte folk sammen, der har sammenfaldende interesser. Men altså uden succes.

Siden 1. december 2020 er indsatsen for at udbrede kendskabet til it-løsningen intensiveret. Men ved udgangen af februar er der kun 31 brugere af Online Befriender, der er udviklet af firmaet Connec. Brugernes gennemsnitsalder er 47 år.

Ikke egnet

I forvaltningens har ansatte puklet med at få systemet op at stå, men vurderingen er nu, at samarbejdet ikke lever op til forventningerne med projektet og ikke har vist sig egnet til at afhjælpe ensomhed blandt de ældre og unge.

Mange i de ældste aldersgrupper har aldrig anvendt internettet eller kan ikke længere anvende det. De unge fravælger it-løsningen. De har svært ved at se værdien og formålet og foretrækker i stedet tilbud om sociale fællesskaber på værestederne eller på de sociale medier.

Det har desuden vist sig at være uventet svært at rekruttere frivillige. Opslag på Danmarks største frivilligjob-portal har primo februar 2021 kun resulteret i rekruttering af 3 frivillige til at tale med de ensomme. Forsøg i andre kommuner med at benytte bibliotekerne til udbredelse af online-platformen har heller ikke været positive.

Opsigelse

De nedslående resultater resulterede i, at forvaltningen har indstillet til udvalget for Social og Psykiatri, at aftalen opsiges, og på sidste møde trak udvalget så stikket. Aftalen med Connec om Online Befriender opsiges pr. april 2021. Den skal dog opsiges med seks måneders varsel, således at aftalen ophører med virkning pr. 1. november i år. Samtidig besluttede udvalget, at beløbet fortsat skal bruges til at modarbejde ensomhed.

Forvaltningen vurderer, at Center for Socialpsykiatri har stor succes med »Ungegruppen«, som er et tilbud om socialt fællesskab for unge i alderen 18-30 år. Tilbuddet til de unge kan videreudvikles, og brug af de sociale medier kan inddrages i videreudviklingen af tilbuddet. I forhold til ældre må der tages andre tilbud i brug, mener forvaltningen.