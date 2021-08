Send til din ven. X Artiklen: Kommunen sender brev til ministerier om husdyrbrug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen sender brev til ministerier om husdyrbrug

Vordingborg - 14. august 2021

Flertallet i Vordingborg Kommunalbestyrelse er trætte af, at de lokale politikere ikke kan sige nej til udvidelse af store svinefarme og kvæghold. Derfor har Kommunalbestyrelsen sendt et brev til fire ministerier, hvori de beder om at få husdyrbrugloven ændret, så de selv kan få større beføjelser.

Begrundelsen er, at kommunen gerne vil kunne afspejle den klimamålsætning, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. Brevet er blevet sendt til de socialdemokratiske ministre Lea Wermelin, Rasmus Prehn, Simon Kollerup og Dan Jørgensen fra henholdsvis Miljøministeriet, Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Magtesløs

I det korte brev underskrevet af borgmester Mikael Smed (S) står der: »På nuværende tidspunkt opleves der ikke mulighed for at sige »nej« til placering og udvidelser af store landbrugsanlæg så som husdyrbrug og biogasanlæg, hvis ansøger overholder de generelle krav fastsat i lovgivningen. Kommunen mener, at placering og udvidelse af større landbrugsanlæg kan være i direkte modstrid med regeringens målsætninger på klimaområdet. Reduktion af CO2-udledningen kræver også, at reduktionen skal ske hos landbruget.«

Og han skriver videre:

»Kommunen ønsker ikke at forhindre etablering af større landbrugsanlæg, men en kommunal mulighed for på baggrund af en helhedsvurdering at kunne sige nej til etablering eller udvidelse af husdyrbrug, hvis projektet åbenlyst strider imod regeringens klimamål og kommunens øvrige interesser.«

Idéen til brevet kommer fra Socialistisk Folkeparti og det Radikale Venstre, men altså også tiltrådt af Enhedslisten, Alternativet og løsgænger Jesper Berring-Poulsen. Det blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i april, men altså først sendt 10 august.

Åbning

Formand for Udvalget for Klima og Miljø Else-Marie Langballe Sørensen (SF) håber på, at ministrene vil have forståelse for en ændring.

- Der er åbnet for, at kommuner og stat samarbejder om lavbundsområder, og der er oprettet en pulje til jorderstatning. Så mon ikke også, det her kan lade sig gøre, håber hun og tilføjer:

- Lovgivningen skal passes til, så kommunerne kan handle.

Det er dog ikke første gang, at Vordingborg Kommune skriver til miljøministeren for at få loven ændret. Sidste gang var i januar 2019, og da hed ministeren Jakob Ellemann-Jensen (V).

Nedslående

Baggrunden dengang var en anden, nemlig en sag om dyremishandling hos en kvægbruger, der havde mishandlet nogle dyr og samtidig ville udvide sit kvæghold. Else-Marie Langballe Sørensen skrev til Ellemann, men svaret var nedslående. Han svarede bl.a.:

»Jeg er overordnet set enig i, at vi hele tiden skal have fokus på, om vores regler er tilstrækkelige og sammenhængende, men jeg synes ikke umiddelbart, at det vil være hensigtsmæssigt generelt at kunne lægge vægt på hensyn til f.eks. dyrevelfærd i afgørelser efter husdyrbrugloven.«

Ellemanns svar vakte ikke begejstring hos Else Marie Langballe Sørensen:

- Jeg synes ikke, vi kan bruge det til ret meget. Jeg havde håbet på, at de som ministerium havde kunne se, at det er skævt, at vi som kommune ikke kan handle på noget som dyrevelfærd, sagde Else Marie Sørensen i februar 2019 som kommentar til svarbrevet.