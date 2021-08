Kommunen opfylder de nye minimumskrav

Den 7. august 2021 bragte DR en nyhed om, at 19 kommuner allerede havde ansat nok pædagoger til at leve op til de lovbundne krav om minimumsnormeringer, eller allerede har afsat midler til formålet. Det lovbundne krav om minimumsnormeringer, betyder at kommunerne er forpligtet til at sikre minimum én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven.

- Opnormeringen af pædagoger på daginstitutionsområdet er en sejr for både børn, pædagoger og forældre. Jeg sætter stor pris på, at vi i Vordingborg Kommune allerede siden 2019 har levet op til regeringens krav om minimumsnormeringer og ser samtidig frem til, at vi kan tilbyde endnu bedre normeringer og på den måde sikre, at pædagogerne får de bedst mulige forudsætninger for at styrke børnenes udvikling og trivsel i Vordingborg Kommune. Ved fortsat at fokusere på yderligere normering, har vi nu et endnu bedre grundlag for udvikling af vores dagtilbud til glæde for børn og forældre,siger han.