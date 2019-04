Borgmester Mikael Smed må konstatere, at der mangler penge i kommunekassen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen klar til at svinge sparekniven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen klar til at svinge sparekniven

Vordingborg - 25. april 2019 kl. 14:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Riget fattes penge. Så kort kan det fortælles. Derfor udsender Vordingborg Kommune et budgetkatolog, der består af forslag til øgede indtægter samt forslag til besparelser og omprioriteringer for sammenlagt cirka 50 millioner kroner.

- Det er nødvendigt at skabe et budget, som gør at kommunens fremtidige økonomi er robust. Derfor er det vigtigt, at vi er godt i gang allerede nu. Og ja, vi kunne vælge at trække på kassebeholdningen, men det er ikke holdbart, og vil bare gøre udfordringerne næste år endnu større, siger borgmester Mikael Smed i en pressemeddelelse.

Hvor meget der præcist skal findes i omprioriteringer, besparelser eller øgede indtægter vides først til august, når kommunen kender indtægterne fra skatter og udligning.

Som udgangspunkt mangler der 75-100 millioner kroner i budgettet for 2020 og frem, og skyldes først og fremmest, at det ekstraordinære finansieringstilskud - som udgør 42 mio. kr. i 2019 - ikke er indregnet i 2020, da det først bliver aftalt som led i de kommende aftaler med regeringen om kommunernes økonomi.

Samtidig er forventningerne til statstilskuddet beregnet ud fra vigende beskatningsgrundlag for både ejendomsværdier og indkomster, hvilket giver faldende indtægter. Derudover oplever Vordingborg kommune - ligesom alle andre kommuner - et markant demografisk udgiftspres og et pres på det specialiserede socialområde, hvilket betyder stigende serviceudgifter på velfærdsområderne.

- Det betyder, at udgifterne skal mindskes. Det er mange penge, og alle muligheder er derfor åbne, men det skal ske på en social ansvarlig måde. Der kan godt blive tale om servicereduktioner, men der bliver ikke tale om bare blindt at skære ned. Udgangspunktet er i videst muligt omfang at forsøge at fastholde serviceniveauet fx gennem ændrede arbejdsgange, omorganiseringer og digitaliseringer, siger Mikael Smed og fortsætter:

- Og så skal vi huske, at det er direktionens forslag, og at vi først i august ved, hvordan vores samlede situation er, og hvilket problem vi reelt skal have løst, og dermed hvad behovet er for at gøre brug af omprioriteringsforslagene.

Det samlede budgetkataler på 69 forslag. Frem til august vil budgetkataloget være i høring hos de høringsberettigede parter

o