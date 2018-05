Det er rart at have ret. Og Jakob Thune, direktør for Børn og Kultur i Vordingborg Kommune, har oftest ret, når har træffer afgørelser i forhold til kommunens borgere. Foto: Sj-Medier

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen har (næsten) altid ret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen har (næsten) altid ret

Vordingborg - 14. maj 2018 kl. 06:03 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden tog Vordingborg Kommune fejl i over en femtedel af de sager, borgere havde klaget til Ankestyrelsen over. I 2017 var kun syv procent af afgørelserne fejlagtige, hvad der svarer til, at kommunen ikke havde uret i godt 14 af 15 sager.

Samtidig gik kommunen fra at få ret i to femtedele af sagerne til sidste år, at få ret i over halvdelen af sagerne.

- Vi arbejder hele tiden med at sørge for, at vi træffer afgørelserne på det rigtige grundlag og også overholder de krav, vi skal. Især kravene er noget af det, som nogle gange kikser. Det har kikset hyppigere tidligere, og det har vi altså forbedret, siger Jakob Thune, der er direktør for Børn og Kultur i Vordingborg Kommune.

Helt konkret har borgere klaget over Vordingborg Kommunes afgørelser 77 gange i 2017. Tre klager har været om friplads i et dagtilbud, én handlede om skoletilbud mens de resterende sager 73 var på Børn og Familieområdet.

Læs mere i Sjællandske mandag.