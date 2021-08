Kommunen har holdt møder på Johanneberg for over en million

Der er smuk udsigt fra Johanneberg. Det har kommunens medarbejdere nydt godt af. Pressefoto.

Vordingborg - 22. august 2021 kl. 13:07 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Kommunens medarbejdere holder ikke kun møder i kantinen eller i mødelokalet på rådhuset.

Til trods for, at der ikke endnu er en whistleblowerordning i Vordingborg Kommune, er det blevet oplyst, at der holdes mange møder på det smukke Johanneberg i Bakkebølleskoven med udsigt til vandet og broerne.

En aktindsigt viser efterfølgende, at udgifterne til møderne på Johanneberg fra starten af 2018 til og med juni 2021 kommer op på 1.065.500 kr. excl. moms.

Kommunens jurist Henny Høgdall har efter anmodning fra Sjællandske sendt 75 bilag, der viser de samlede udgifter for perioden.

En krølle på historien om udgifterne er, at nogle også har overnattet på Johanneberg. Det undrer en kilde, som har internt kendskab til kommunens aktiviteter på Johanneberg og også Uffe Thorndahl fra Østmøn, som også har boret i kommunens udgifter til kursusstedet.

- Hvorfor skal medarbejdere i Vordingborg Kommune overnatte på kursusstedet, lyder spørgsmålet?

Ferie

Det har også taget sin tid at få bilagene. Høgdall svarede Thorndahl, at han ikke kunne regne med at få sine oplysninger før efter sommer på grund af ferie. Det klagede han til Ankestyrelsen over, og Ankestyrelsen skrev til Vordingborg Kommune.

I brevet bad Ankestyrelsen om en redegørelse og gjorde samtidig klart, at ferie ikke er en undskyldning for at sætte offentlighedslovens frist på syv arbejdsdage ud af kraft. Styrelsen gjorde også klart, at redegørelsen ville være udslagsgivende for, om »der (er) tilstrækkellig anledning til at rejse en tilsynssag«, som det stod skrevet i brevet til kommunen 21. juli,

Sagen har dog en forklaring, som Henny Høgdall har givet Sjællandske.

- De medarbejdere, som har bestilt arrangementerne, har ferie, og det er derfor ikke muligt at få fat i oplysningerne fra dem. Men det sker, så snart de kommer tilbage, lovede hun.

Efterfølgende sendte hun de 75 bilag til Uffe Thorndahl. Ankestyrelsen har stillet sig tilfreds.

Deltagerlister

Thorndahl ønsker også at få deltagerlisterne, men også her er der en begrænsning. Høgdall skriver nu: »Vi kan oplyse, at du ikke kan få flere bilag end de tidligere fremsendte. Som vi tidligere har meddelt dig, har der ikke været pligt til at gemme deltagerlister og programmer for alle arrangementer.

Det får Thorndahl op i det røde felt.

- Hvordan kan hun sige, at de ikke findes. For hvert arrangement er de sendt ud til en masse computere. Selvfølgelig findes de, siger Thorndahl, som atter klager til Ankestyrelsen. Der står sagen så nu, og det lader ikke til, at parterne kan tale sig til rette.

Deltagerlisterne og oplysninger om, hvem der har overnattet på stedet, er interessante. For er det undervisere, der kommer langvejs fra, eller er det kommunens egne medarbejdere, eventuelt med familie, der har overnattet på Johanneberg på kommunens regning?

En mødedag med overnatning koster 1.575 kroner pr. person ifølge Johannebergs hjemmeside.