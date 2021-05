Kommunen gransker skoleområdet

Direktøren for skoleområdet vil ikke kommentere det konkrete forslag om en udskoling i Nyråd, men glæder sig over at borgerne engagerer sig.

Jan Christensen, der er direktør for skoleområdet i Vordingborg Kommune, vil ikke kommentere på forslaget om at etablere en udskoling i Nyråd. Han henviser i stedet til, at politikerne i indeværende uge skal tage stilling til en handleplan med pejlemærker for udviklingen af et bæredygtigt skolevæsen. Det handler her om faglige kompetencer, trivsel og økonomi.