Kommunen gør det nu lettere for borgerne at få penge til aktiviteter

Vordingborg - 17. februar 2021

Nu skal det være lettere at få medfinansiering til sine kultur- og idrætsprojekter. Vordingborg Kommune lancerer en pulje, der kan søges fra 15. marts. I Vordingborg Kommune er der et politisk ønske om at det skal være lettere at skabe projekter inden for kultur, idræts- og fritidsområdet. Derfor har man nu etableret en ny pulje til machtmidler, som skal komme både de yngste og ældste borgere i kommunen til gode.

Baggrunden for den nye pulje er, at foreninger, sportsudøvere og kulturaktører i stigende grad oplever, at det kun er muligt at søge eksterne fonde til aktiviteter og projekter, hvis de i forvejen har egne midler.

Fakta om puljen Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og sammenslutninger, der har et almennyttigt formål - og som ønsker at ansøge eksterne fonde om midler til aktiviteter og anlæg inden for kultur, idræt og fritidsområdet - kan søge matchmiddelpuljen.

Der kan søges til både aktiviteter, fysiske forbedringer eller projekter, der fremmer kultur, idræt og fritidsområdet for borgere i Vordingborg Kommune. Det afgørende er, at matchmidlerne og eventuelt egne midler anvendes til at søge eksterne fonde og fremmer projekter, aktiviteter eller fysiske forbedringer, der kommer borgerne i kommunen til gode.

Kultur, Idræt og Fritidsudvalget beslutter, hvem der skal støttes samt beløbets størrelse.

Den nye pulje til matchmidler kan søges fra 15. marts og løbende resten af året.

På vordingborg.dk/puljer kan du få et samlet overblik over puljerne i Vordingborg Kommune. - Vores forenings, idræts- og kulturliv skaber spændende og meningsfulde oplevelser for vores borgere og tilbyder unikke fællesskaber. Med den nye pulje til matchmidler er vores håb, at det bliver nemmere for de mange stærke kræfter inden for foreningslivet, blandt de frivillige, blandt idrætten og kulturens folk at søge om finansering til aktiviter, udtaler Thorbjørn Kolbo (S), formand for Kultur, Idræts og Fritidsudvalget, i en pressemeddelelse.

Det er et enigt Kultur, Idræts og Fritidsudvalg, der har fastlagt ansøgningskriterierne til den nye pulje for matchmidler. Det sker efter, at kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune ved seneste budgetforlig afsatte to millioner over de kommende fire år til den nye pulje.

- Vi er meget optaget af, hvordan vi hjælper og understøtter vores forenings, idræts- og kulturliv bedst. Derfor er vi glade for, at puljen til matchmidler nu er en realitet. Puljen vil gøre det nemmere at søge om penge til aktiviteter og projekter - til gavn for borgerne i hele vores kommune, siger Karina Fromberg (V), i samme pressemeddelelse.