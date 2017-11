Idyllisk ser der du på Præstø Fjord, men de tilstødende vandløb forurener vandet. Det reagerer man vidt forskelligt på i Faxe og Vordingborg Kommuner. Præstø Fjord. Foto: Ivan Ingemansen

Kommunen gør alvor af egen plan for rensning af spildevand

Vordingborg - 20. november 2017 kl. 06:02 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil ikke kloakere ud fra et regneark. Der stod jo ikke i Miljøstyrelsens brev, at vandløbene er fulde af fosfor og kvælstof.

Det siger Thomas Christfort (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vordingbnorg Kommune til Sjællandske som forklaring på, at udvalget har bedt administrationen om at præsentere nye retningslinjer for spildevandsrensning.

Det skete på udvalgets møde i september, og nu er administrationen kommet op med sådan et skrift, som udvalget har vedtaget.

På almindeligt dansk betyder det, at politikerne ikke vil acceptere, at op mod 1350 lodsejere, der leder spildevand ud i Stege Nor samt i Tubæk og Mern Åer og videre ud i Præstø Fjord, bliver pålagt uden videre at skulle kloakere. Det ville kunne betyde udgifter på 75-125.000 kr. til hver enkelt lodsejer. Politikerne er langtfra sikre på, at det er nødvendigt eller det mest effektive at gøre i forhold til den store udgift til lodsejerne, der samlet set kan løbe op i 100-200 mill. kr.

I stedet for at acceptere Miljøstyrelsens krav om en forbedret vandkvalitet i Præstø Fjord og Stege Nor ved at påbyde kloakering går Vordingborg Kommune enegang og foretager nye målinger, der mere detaljeret kan fastlægge behovet. Der findes allerede en del målinger af vandløbenes tilstand, men nu skal kommunens folk vurdere, hvor der skal foretages flere.

- Først skal det klarlægges, om vandløbet er i orden. Er der fisk og planter i vandløbet? Er kvaliteten ikke i orden, skal der laves en konkret måling af den kemiske tilstand, forklarer Thomas Christfort.

Udvalget har pålagt administrationen, at næste skridt så vil være at påvise, om tilstanden er forringet som følge af udledning af husspildevand. Dernæst skal vurderes, om rensning af husspildevand vil bidrage væsentligt til, at vandområdet »opnår dets målsætning«, dvs. bliver så rent, som det skal. Til sidst skal kommunen så vurdere, om forbedringer kan opnås ved at gøre noget andet, som er billigere.

Løsgænger Helle Mandrup Tønnesen og Peter Jonassen (SF) stemte for at følge Miljøstyrelsen påbud om kloakering uden yderligere målinger.

