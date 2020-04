Kommunen erkender: Kro-ejer fik aldrig påbud

Kritikken var hård og kontant fra Venstre-politikeren Bo Manderup, da det kom frem, at Jakob Helles, ejeren af den historiske Skipperkroen på havnen i Præstø, bevidst skulle have overhørt et standningspåbud fra kommunen og færdiggjort byggeriet af en ulovlig terrasse foran den bevaringsværdige bygning.