McDonald?s har været en katalysator for salget af erhvervsgrunde ved afkørsel 41 i Stensved. Derfor gik kommunen med til, at den verdenskendte burgerkæde fik eneret til at sælge fastfood i området. Her ses borgmester Mikael Smed (tv) og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Foto: Claus Vilhelmsen

Kommunen: Det var vigtigt at få fat i McDonald's

Vordingborg - 12. juli 2021 kl. 20:45 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Som kommunaldirektør i Vordingborg Kommune var Lau Svendsen-Tune med til at sælge én af kommunens erhvervsgrunde ved afkørsel 41 til McDonald's.

- Det var én af de første grunde, som vi solgte ved afkørsel 41. Det var et strategisk vigtigt salg, fordi det ville sende et signal til kommende købere og investorer, at der var tale om et vækstområde, siger Lau Svendsen-Tune.

Hvorfor gik kommunen med til at give McDonald's eneret til fastfood?

- Det var en forhandling. Der var en række ønsker fra McDonald's. De ville gerne have en højre svingbane, så bilister ikke skulle igennem rundkørslen, men det kunne ikke lade sig gøre. Denne klausul var på på bordet i forhandlingerne, og vi var interesseret i at få McDonald's til området.

Hvorfor gik I med til klausulen, når den er i strid med lokalplanen?

- Den er ikke i strid med lokalplanen, men vi måtte senere erkende, at vi ikke kan regulere klausulen via lokalplanen. Vi erkender, at vi ikke kan gøre noget ved videresalg. Derfor er vi nu gået i dialog med McDonald's om at få justeret klausulen, så den er operationel for os i forhold til kommende salg. Den kunne for eksempel indsnævres til, at der ikke må ligge restauranter, som er i direkte konkurrence med McDonald's, men eksempelvis gerne andre restauranter, caféer og 7-Eleven.

Hvad så med Jenki Byager, der har to burgerkæder på hånden?

- Han skal bare overholde lokalplanen. Det har vi også svaret ham.

Ifølge avisens oplysninger er McDonald's ikke interesseret i at ændre vilkårene.

- Det er svært at komme i god dialog med dem, men vi arbejder stadig på sagen.

Har I som kommune lovhjemmel til at give McDonald's en eksklusiv ret?

- Jeg ser det ikke som et problem, at kontrakten er lavet på den måde. Det er en privat salgsaftale mellem kommunen og McDonald's. Problemet er, at klausulen er svær at håndtere. Vi kan håndtere, hvem vi sælger til, men vi kan ikke diktere videresalg og udlejning.

Hvorfor blev særaftalen holdt hemmelig?

- Den er ikke hemmelig. Alle kan se den på den digitale tinglysning.

Vi forstår, at kommunen har sagt nej til andre virksomheder, som vil sælge pølser, smørrebrød og andet mad ved afkørsel 41. Er det erhvervsudvikling?

- Vi håber, at vi med afkørsel 41 kan få en hub til Femern-korridoren. Derfor er afkørsel 41 ikke et sted, der nødvendigvis skal fyldes op med restauranter. Det er et sted, hvor der skal udvikles arbejdspladser til virksomheder eksempelvis inden for logistik og andre erhverv, som vil drage nytte af den kommende Femern-forbindelse.

Det er vel ikke utænkeligt, at McDonald's vil forlange kompensation, hvis kommunen tilsidesætter klausulen?

- Det må være op til dem. Nu vil vi forhandle, og så må vi se, hvor langt vi kan komme.

