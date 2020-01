Skattestyrelsen vendte tommelfingeren nedad for kommunens mangel på offentlige kørebøger, for brug af bilerne og bilernes indretning.

Kommunejurist fiflede med sandheden og undgik tilsynssag

Det nye er, at Sjællandske ved at søge aktindsigt i Skattestyrelsen har fået bekræftet, at der ikke blev sat gang i et samarbejde med Skattestyrelsen før 9. juli, det vil sige halvanden måned efter.

Egentlig er det ikke nogen nyhed, at chefjurist Henrik Nylander Nielsen var lemfældig med sandheden, da han 23. maj 2018 sagde til en medarbejder i Ankestyrelsen, at kommunen var i gang med at fastlægge kontrolniveauet for ansattes brug af Vordingborg Kommunes biler. I slutningen af samtalen satte han trumf på og skrev:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her