Cyklisterne kører med livet i hænderne, når de drejer fra Bogø Havn og videre ud på Grønsundvej. Vordingborg Kommune håber nu at komme i betragtning til en ny pulje, som vil kunne muliggøre en cykelsti fra havnen og frem til Frederikshavevej på Møn - dæmningen undtaget. Foto: Lene C. Egeberg

Kommune vil lægge billet ind på nyoprettet cykelstipulje

Vordingborg - 10. april 2021 kl. 18:00 Af Lene C. Egeberg

Begejstringen ville næsten ingen ende tage, da Vordingborg Kommune i februar fik besked om, at den længe ønskede cykelsti fra Koster til Stege var kommet med i regeringens pulje til nye cykelstier på statslige veje. Det vides endnu ikke, hvornår den 42 millioner kroner dyre stil vil blive anlagt - men med offentliggørelsen af de i alt projekter landet over, som bliver gennemført, fulgte også en anden meddelelse, som fik politikerne til at spidse øre.

Regeringen og forligspartierne har nemlig ved samme lejlighed oprettet en helt ny pulje med bidrag til cykelstiprojekter på de kommunale veje - altså de veje, hvor kommunerne ellers selv skal til lommerne for at finansiere hele anlægsarbejdet. Her har man nu åbnet en pulje på i alt 150 kroner, hvor staten går ind og finansierer halvdelen af de projekter, der ender med at blive udvalgt.

En del af de penge vil Vordingborg Kommune gerne have fat i, og derfor har Plan- og Teknikudvalget netop sagt ja til, at administrationen udarbejder en ansøgning til puljen, som konkret skal handle om anlæg af en cykelsti fra Færgen Ida på Bogø Havn og videre til Frederikshavevej på Møn - en strækning på seks kilometer, hvoraf de to kilometer er Bogødæmningen, hvor der ikke er mulighed for at anlægge cykelsti, men hvor der for få år siden blev lavet såkaldte »kantbaner«, altså en bred rabat, hvor cyklisterne har lidt mere plads at gøre godt med.

At prioritere netop denne strækning i Vordingborg Kommune giver ifølge udvalgsformand Michael Larsen (R) god mening:

- Når vi kigger på vores cykelstiplan, er det den del af planen, der passer bedst ind i den nye pulje, siger han.

Plan- og Teknikudvalget havde tidligere på året en sag på dagsordenen, hvor man havde bedt forvaltningen kigge på muligheden for eksempelvis at løse trafikproblemerne på strækningen ved at etablere en 2-1 vej. Denne løsning viste sig dog ikke at kunne bruges på grund af dimensionerne på vejen, og dermed stod man altså tilbage uden nogen reel mulighed for at hjælpe de pressede cyklister på strækningen.

Det er her, den nye pulje er kommet ind i billedet, og udvalget har derfor erklæret sig enige i, at Vordingborg Kommune skal sætte 12 millioner kroner af som sin del af finansieringen af den 24 millioner kroner dyre cykelsti - hvis altså projektet kommer med i puljen.

Her forventer Michael Larsen imidlertid ikke, at det kommer til at trække nedad, at Vordingborg Kommune allerede er blevet tilgodeset i den statslige cykelstipulje.

- Det er en vigtig rute, som bliver brugt af mange cykelturister, siger han og påpeger, at strækningen er del af den internationale cykelrute fra Berlin til København. I den sammenhæng er den i flere nationale og regionale kvalitetsrapporter blevet udpeget som problematisk på grund af den manglende cykelsti og megen trafik med høj hastighed, som gør livet usikkert for cyklister.

Vordingborg Kommune har flere andre kommunale veje, hvor man gerne vil have anlagt cykelstier, hvis bare pengene var der til det. Det er dog helt bevidst, at man til den nye pulje kun vil søge om støtte til projektet fra Bogø Havn til Frederikshavevej.

Dels er den prioriteret højt på kommunens egen liste, og dels passer den godt ind i de kriterier, der er stillet op for den nye pulje, ikke mindst ved at bidrage til større sikkerhed for cyklisterne.

- Og så har det også at gøre med, at der ikke er særlig lang frist, før vi skal sende en ansøgning ind til puljen, siger Michael Larsen.