Kommune vil have modstandsskilte fjernet: Juraprofessor kalder dem dobbeltmoralske

Vordingborg - 13. september 2021 kl. 15:31 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

- Det er problematisk, og det giver Vordingborg Kommune et forklaringsproblem, at de ikke selv følger reglerne, når kommunen farer ud og kræver, at skiltene mod feriecentret bliver taget ned fra folks haver. Man kan også sige, at det er dobbeltmoralsk.

Det siger juraprofessor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet Frederik Waage.

Anledningen er breve sendt fra kommunen til 13 lodsejere på Møn, som har sat skilte op mod en feriefabrik ved Hjelm Bugt. Lodsejerne har fået 14 dage til at tage skiltene ned.

Kommunen henholder sig til Naturbeskyttelseslovens § 21. Samme kommune nægter at rette sig efter et påbud givet af Vejdirektoratet i den såkaldte pylonsag.

Kommunen satte en pylon op ved Afkørsel 41, der reklamerer for bl.a. McDonalds. Det fik Vejdirektoratet til at udstede et påbud om at enten fjerne eller overdække pylonen.

Imidlertid nægter kommunen, og siden har Vejdirektoratet skredet til politianmeldelse.

- Hvis direktoratet har udstedt et påbud, er der al mulig grund til at spørge, hvorfor kommunen ikke følger afgørelsen, siger Frederik Waage.

Uenig

Vordingborgs borgmester Mikael Smed (S) mener derimod ikke, at det er dobbeltmoralsk, for i hans optik er der tale om to forskellige ting.

- Pylonen står i tilknytning til et erhvervsområde og dermed ikke i det åbne land. Der er vi uenig med Vejdirektoratet. Det er rigtigt, at direktoratet har politianmeldt kommunen, men det sker uden dramatik. siger Mikael Smed, som har haft såvel erhvervsminister Simon Kollerup (S) som Karsten Pihl Lorenzen (V) ude at kikke på området og over for dem har han påpeget det uheldige i sagen.

- Der er pyloner mange steder i Jylland og ved Ringsted, så hvorfor ikke ved Vordingborg, spørger Mikael Smed.

Plakater må ikke ses fra vejen

Det kan undre, at lodsejerne ikke må sætte plakaterne op i deres egne haver. Men det har sin forklaring ifølge Frederik Waage.

Kilde: Danske Love - Naturbeskyttelsesloven er lavet netop med henblik på private have, marker og skove. Hvis plakaterne ikke kan ses fra vejen eller resten af det åbne land, er det i orden, at de er der. Men plakaterne, der kan ses fra vejen, må ikke være der. Loven er lavet for at forhindre billboards og lignende, som det kan ses i Amerika.

- Så det er ikke størrelsen, der er problemet?

- Nej, det er synligheden i det åbne land.

- Hvad så hvis de samme plakater var opsat i en privat have i en by - stadig så de kan ses fra vejen.

- Så handler de ikke i strid med naturbeskyttelsesloven, svarer Frederik Waage.

Kommunalvalg

Selvom plakaterne bliver taget ned, kan de meget vel poppe op igen inden længe. Der er nemlig kommunalvalg 16. november, og i perioden op til valget og lidt efter, gælder der særlige regler.

- På offentlige arealer og pladser er det vejloven, der gælder, og den siger, at der kan sættes valgplakater op fra 4. lørdag inden valget til otte dage efter valget. Og naturbeskyttelsesloven har den samme undtagelse, siger Frederik Waage.

Han tilføjer, at det skal fremgå af plakaterne, at det har noget med valget at gøre, så teksten skal nok ændres lidt.