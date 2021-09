Kommune vil have fjernet skilteprotester over feriepark

Det er skilte som disse stående på privat ejendom, der er målet for Vordingborg Kommunes indsats for at få dem fjernet. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Vordingborg - 10. september 2021 kl. 20:00 Af Lene C. Egeberg

Var situationen mellem Vordingborg Kommune og de borgere, der protesterer over ferieparken ved Hjelm Bugt ikke i forvejen tilspidset, så er den det nu. I denne uge valgte kommunen nemlig at sende varsler ud til mindst 11 husstande om, at de skilte de har sat op på egen ejendom i protest mod projektet, er i strid med Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 og derfor skal fjernes.

- Vordingborg Kommune sender dig dette brev, da vi har konstateret, at der på din ejendom er opsat et skilt, som vi mener er i strid med lovgivningen, hedder det i brevet, der er sendt som en såkaldt partshøring og et varsel om, at man på et senere tidspunkt vil udstede et decideret påbud om, at skiltene skal væk.

Brevene har ikke uventet vakt en del røre blandt modstanderne mod ferieparkprojektet, og foreningen Hjelm Bugts Venner har opfordret alle, der har modtaget brevene, til at kontakte foreningen.

Formand Jesper Karup lægger heller ikke skjul på, at han anser brevene som en optrapning af konflikten mellem kommunen og borgerne.

- Selvfølgelig skal loven overholdes, men så længe skiltene står i folks egne haver, må de være lovlige, siger Jesper Karup, der ikke selv har modtaget brevet.

Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 omhandler skiltning i åbent land og forbyder blandt andet skilte »i reklame- og propagandaøjemed. Så er spørgsmålet, om private haver, uanset at de ligger i landområder, kan betragtes som »åbent land«, men ifølge prof.jur. Peter Pagh fra København Universitets juridiske center for offentlig regulering og administration er der i praksis en ret bred tolkning af begrebet. Derfor vil han ikke udelukke, at kommunen kan have været i sin gode ret til at sende brevene ud til borgerne, omend han uddyber, at der ikke findes nogen direkte sammenlignelige afgørelser på området.

- Der tages ikke nogen forbehold for politiske ytringer i loven, så i sidste ende er det vel et spørgsmål i hvilket omfang, det kan ses som værende i konflikt med ytringsfriheden - men det tror jeg ikke, det er, for man kan godt ytre sig på andre måder, siger Peter Pagh.

I Vordingborg Kommune henholder Rolf Hoelgaard, chef for Byg, Plan og Miljø-afdelingen, hvorfra brevene er sendt, sig også til, at kommunen blot følger loven. Sagen er ifølge Rolf Hoelgaard opstået, fordi en anden afdeling havde en medarbejder ude at se på skilte tæt på vejen, som kunne være til fare for trafikken. Medarbejderen tog ved den lejlighed billeder også af skiltene på private matrikler og overdrog derefter materialet til Byg, Plan og Miljø. Der kan derfor godt være flere borgere, der har modtaget lignende breve - men det er så sket efter to forskellige lovgivninger, forklarer han.

- Der er ikke ret mange skilte, man må sætte op, og de her falder ind under det, man ikke må i det åbne land. Vi skal sørge for, at reglerne bliver overholdt, og derfor har der heller ikke været lavet en politisk sag på det, siger Rolf Hoelgaard.

Der er dog næppe nogen tvivl om, at forvaltningen fuldt ud har været klar over, at det er lidt af en hvepserede, man dermed har stukket hånden i - og har været bevidst om sammenhængen. I brevene står skiltene nemlig beskrevet med teksten »Nej tak til Hjelm Bugt« - hvilket jo altså ikke er det, der står på dem, da den rigtige tekst er »Turister ja tak. Feriefarbrikker nej tak«.

Om det så kan være medvirkende til at forstærke borgernes opfattelse af en heksejagt, må stå ubesvaret hen - men Jesper Karup fra Hjelm Bugts Venner er ikke i tvivl om, at der er tale om en eskalering:

- Hvis vi ser bort fra det rent lovmæssige, så er det ret ekstremt at gå efter borgere, som har en holdning til et projekt, som de er utilfredse med. Jeg synes, det er ærgerligt, at man gør det, i stedet for at reflektere over, hvorfor så mange er utilfredse, siger Jesper Karup.

Fra politisk hold lægger Else Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Miljø- og Klimaudvalget, som Byg, Plan og Miljø hører under, ikke skjul på, at hun hellere ville have sagen foruden. Hun er enig med Jesper Karup i, at det nemt kan tolkes som en optrapning af konflikten.

- Hvis vi havde haft det oppe i udvalget, tror jeg ikke, det her ville være sket. Det er lidt at puste ild til en konflikt, så på den måde kommer det til at virke som en optrapning. Nu må vi have set nærmere på, hvordan vi kan lande den - men ligemeget hvad, vi gør nu, så er der blæst til ilden, siger Else Marie Langballe Sørensen.

Til gengæld fremhæver borgmester Mikael Smed, at kommunen selv har fået flere henvendelser fra borgere, der har klaget over skiltene, og at man derfor ikke har haft andre muligheder end at reagere på det.

- Jeg havde selv en drøftelse med Jan Michelsen (nu aftrådt udviklingsdirektør, red.), hvor jeg sagde, at jeg syntes, vi skulle fare med lempe - men når der er borgere, der henvender sig, må vi selvfølgelig reagere, siger Mikael Smed.