Vordingborg Kommune beholder Skipperkroen for at se tiden an i forhold til udviklingsplanerne på Præstø Havn.Foto: Nina Lise

Kommune vil beholde Skipperkroen

Vordingborg - 15. januar 2018 kl. 06:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremtiden for Havnepladsen 10 i Præstø, bedre kendt som Skipperkroen, er fortsat kommunalt eje.

Det står klart, efter at medlemmerne i plan- og teknikudvalget har besluttet ikke at sælge bygningen, selvom det ellers var forvaltningens anbefaling.

Bygningen husede så sent som i efteråret restauranten Skipperkroen, men står nu uden nogen lejer. I sommers udbrød der brand i køkkenet, og derfor var restauranten nødt til at have lukket i de allervigtigste sommermåneder. Det tab har restauranten øjensynligt ikke kunnet klare, for i efteråret kom den under tvangsopløsning.

Det er manglen på en ny lejer, der har fået kommunens forvaltning til at foreslå et salg af bygningen. Men tiden er ikke den rette til et salg, forklarer Michael Larsen (R), udvalgsformand for plan- og teknikudvalget.

Politikerne i udvalget er blevet enige om, at man hellere vil udlejet huset igen og se tiden an i forhold til udviklingsplanerne for havnen. Det godt nyt for Præstø Sejlklub, der har råderet over bygningens 2. sal. Aftale gælder til 1. januar 2019.